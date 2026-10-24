مصطفی هادی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه معرفی اشیای تاریخی پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان با هدف شناساندن آثار نگهداری‌شده در این مجموعه به بازدیدکنندگان آغاز شده است و با توجه به جایگاه گردشگری چهلستون، تداوم این برنامه در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: رونوشت عهدنامه منسوب به امام علی(ع) از جمله آثاری است که در چارچوب این برنامه معرفی می‌شود. این سند با ابعاد تقریبی هفت در ۳۵ سانتی‌متر، به خط کوفی با نگارشی ظریف تنظیم شده است و زیرنویسی به خط نسخ دارد. کاغذ به‌کاررفته در این اثر نیز از نوع کاغذ طومار سمرقندی است.

هادی‌پور با اشاره به مشخصات این اثر تاریخی بیان کرد: این رونوشت در مجموعه پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون نگهداری می‌شود و قرار است در ویترین‌های این مجموعه برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان همچنین از تداوم برنامه معرفی اشیای تاریخی این مجموعه تا پیش از تعطیلات نوروز خبر داد و افزود: تلاش می‌شود در این مدت، آثار بیشتری برای آشنایی علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان حوزه هنر معرفی شوند.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی موقت از اشیای تاریخی معرفی‌شده خبر داد و اظهار کرد: پیش‌بینی شده است این نمایشگاه در بهمن یا اسفند برگزار شود تا مجموعه‌ای از آثار پیش از تعطیلات نوروز در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرد.

هادی‌پور در پایان بیان کرد: معرفی اشیای تاریخی در کاخ‌موزه چهلستون، فرصتی برای آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با آثار نگهداری‌شده در این مجموعه و توجه به ظرفیت‌های تاریخی، هنری و پژوهشی آن‌ها فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که با معرفی مستمر آثار می‌تواند در شناخت دقیق‌تر مجموعه‌های موزه‌ای اصفهان نقش داشته باشد.