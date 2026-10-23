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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۰

پیشتازی ائتلاف رقیب نتانیاهو در نظرسنجی‌های انتخاباتی رژیم صهیونیستی

پیشتازی ائتلاف رقیب نتانیاهو در نظرسنجی‌های انتخاباتی رژیم صهیونیستی

اکثر نظرسنجی‌های رسانه‌های رژیم صهیونیستی از پیشتازی ائتلاف‌های مخالف نتانیاهو در آستانه انتخابات آتی حکایت دارند و رسانه‌های حزبی نزدیک به نخست‌وزیر این رژیم برتری او را تبلیغ می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، نتایج نظرسنجی‌های اخیر شبکه‌های «کان»، ۱۲ و ۱۳ رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که بلوک‌های رقیب بنیامین نتانیاهو با کسب اکثریت کرسی‌ها، جایگاه بالاتری در آرای عمومی رژیم دارند.

بر اساس این داده‌ها، ائتلاف به رهبری گادی آیزنکوت با کسب ۵۲ تا ۵۶ کرسی، بالاتر از اردوگاه ۵۰ کرسی نتانیاهو قرار گرفته است.

در نقطه مقابل، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی به‌عنوان رسانه نزدیک به نخست‌وزیر این رژیم، نتایج متفاوتی را ارائه داده و مدعی پیشتازی لیکود شده است؛ با این وجود، تحلیلگران بر این باورند که تضاد فاحش در این نظرسنجی‌ها، بازتاب‌دهنده بی‌ثباتی عمیق سیاسی و تلاش جناح‌های مختلف رژیم برای جهت‌دهی به افکار عمومی در آستانه انتخابات کنست است.

کد مطلب 6987483

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