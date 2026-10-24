به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در مراسم ایام فاطمیه و تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا(س) در فاطمیه ام ابیها (س) روستای فخرآوری شهرستان گناوه، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: امسال در حالی به استقبال ایام فاطمیه رفتیم که جای امام شهیدمان خالی است؛ امامی که هر سال با فرارسیدن این ایام، حسینیه ایشان حال‌وهوای دیگری داشت.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا(س) در تاریخ اسلام افزود: دشمنان اسلام، قرآن و پیامبر اکرم(ص) همواره تلاش کرده‌اند نام پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و حضرت زهرا (س) را از جامعه محو کنند، اما اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که نور اهل‌بیت(ع) تا روز قیامت بر تارک تاریخ بدرخشد.

شناخت مقام حضرت زهرا(س) فراتر از درک عادی بشر است

امام جمعه گناوه با اشاره به عظمت مقام معنوی حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: سخن گفتن درباره وجود قدسی حضرت زهرا(س) کار آسانی نیست و حتی امام خمینی(ره) با آن همه معرفت و احاطه بر معارف الهی و دینی، هنگام سخن گفتن از مقام آن حضرت، خود را در مقابل حضرت زهرا (س) قاصر می‌دانست.

وی گفت: امام خمینی (ره) بر اساس روایتی از مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی ، از ارتباط جبرئیل با آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) سخن گفته است و می فرماید بالاترین فضیلت از فضائل حضرت زهرا (س) به نظر من رفت و آمد جبرئیل بعد از ارتحال پیغمبر(ص) بر حضرت زهرا است .

حجت الاسلام رکنی حسینی اظهار کرد: در روایات آمده است که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، جبرئیل در مدت حیات حضرت زهرا(س) با ایشان ارتباط داشت و از حوادث آینده خبر می‌داد؛ امیرالمؤمنین علی(ع) نیز این مطالب را ثبت می‌کردند که از آن با عنوان مصحف فاطمه(س) یاد می‌شود.

وی افزود: مصحف فاطمه(س) قرآن دیگری نیست، بلکه مجموعه‌ای از مطالب و اخبار مربوط به حوادث آینده است که در روایات اهل‌بیت(ع) به آن اشاره شده است.

خطبه فدکیه؛ سند ماندگار حقانیت اهل‌بییت (ع)

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) تصریح کرد: خطبه فدکیه تنها یک سخنرانی تاریخی نیست، بلکه سندی ماندگار از حقانیت حضرت زهرا(س) و اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود که محتوای آن از جایگاه معرفتی و اعتقادی بسیار بالایی برخوردار است.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: حضرت زهرا(س) در این خطبه با معرفی خود و یادآوری نسبت خویش با پیامبر اکرم(ص)، سخنانی بیان کردند که برای تاریخ اسلام و شناخت مسیر حق اهمیت فراوان دارد.

وی با بیان اینکه خطبه فدکیه موضوعات گسترده‌ای از معارف دینی را در بر می‌گیرد، گفت: توحید، نبوت، فلسفه عدالت، امامت، حقوق والدین، فلسفه احکام و عوامل انحراف جامعه اسلامی از مسیر امامت و ولایت، از جمله موضوعاتی است که در این خطبه مورد توجه قرار گرفته است.

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت بازخوانی این میراث ارزشمند افزود: جامعه اسلامی باید بیش از گذشته با محتوای خطبه فدکیه آشنا شود؛ چراکه این خطبه می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر معارف اهل‌بیت(ع) و تبیین مبانی امامت و ولایت را فراهم کند.

حضرت زهرا(س)، محور ماندگاری نسل پیامبر(ص)

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به سوره مبارکه کوثر اظهار کرد: خداوند در این سوره به پیامبر اکرم(ص) بشارت خیر فراوان داد و برخلاف تصور دشمنان که می‌پنداشتند با رحلت پیامبر(ص) نام و یاد ایشان از میان می‌رود، نسل پیامبر(ص) از طریق حضرت فاطمه زهرا(س) تداوم یافت.

وی افزود: امروز سادات و فرزندان حضرت زهرا(س) در نقاط مختلف جهان حضور دارند و این حقیقت نشان می‌دهد که نسل کوثر ماندگار است و نام و یاد پیامبر اکرم(ص) و خاندان ایشان در طول تاریخ زنده خواهد ماند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به روایات مربوط به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و تشبیه ایشان به شب قدر در روایتی از امام صادق (ع) گفت: شخصیت حضرت زهرا(س) دارای ابعاد گسترده‌ای است و نمی‌توان عظمت معنوی و جایگاه ایشان را به‌سادگی درک کرد.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی، شب مظهر آرامش و فرصتی برای تقرب به خداوند است، افزود: جامعه برای دستیابی به آرامش و رهایی از آسیب‌ها باید به سرچشمه‌های معنوی و الگوهای الهی توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: آرامش و عدم اضطراب در شب باعث می شود همه موجودات آرامش بگیرند ،شب در همه ادیان الهی زمان تقرب است و یکی از زمان هایی که اولیا خدا به خدا نزدیک می شوند در شب است و حضرت فاطمه (س) وسیله برای تقرب است لذا حضرت زهرا (س) به شب قدر تشبیه شده و فاطمه زهرا برای اولیای الهی در حکم شب قدر است.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایات مربوط به مقام حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: شناخت حقیقت و عظمت وجودی آن حضرت، معرفتی عمیق می‌طلبد و انسان هر اندازه در معارف اهل‌بیت(ع) تأمل کند، بیشتر به جایگاه والای حضرت زهرا(س) پی می‌برد.

ضرورت فاطمی شدن جامعه در کنار عزاداری

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت پیوند میان شناخت و عمل به سیره حضرت زهرا(س) گفت: نباید به برگزاری مراسم عزاداری بسنده کنیم، بلکه باید تلاش کنیم زندگی و رفتار ما نیز با سیره آن حضرت هماهنگ شود.

وی با اشاره به تأکید امام شهید امت بر پیوند میان فرهنگ فاطمی و فرهنگ عاشورایی که فرمودند«ما باید فاطمیه را عاشورایی کنیم »افزود: فرهنگ فاطمی ریشه و اساس حرکت اهل‌بیت(ع) است و شناخت این فرهنگ می‌تواند جامعه را در مسیر ارزش‌های دینی و اخلاقی قرار دهد.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در منظومه اعتقادی شیعه بیان کرد: ائمه اطهار(ع) به انتساب خود به حضرت زهرا(س) افتخار می‌کردند و در روایات نیز از آن حضرت به‌عنوان حجت الهی بر ائمه یاد شده است؛ ازاین‌رو، شناخت سیره ایشان برای پیروان اهل‌بیت(ع) اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی گفت: به تعبیر فرمایش امام حسن عسکری (ع) فرمود ما حجت بر مردم هستیم و مادر ما حضرت زهرا (س) حجت بر ما اهل بیت ائمه است اگر حجت نباشد زمین همه چیز را می بلعد.

سیره حضرت زهرا(س)، الگویی برای تحکیم خانواده

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی حضرت زهرا(س) در زندگی مشترک با امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: آن حضرت در رفتار با همسر خود، رعایت حرمت، صداقت، امانت‌داری و اطاعت و همراهی را در عمل نشان می‌داد و زندگی ایشان الگویی ارزشمند برای خانواده‌ها است.

وی با بیان بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه ناشی از فاصله گرفتن از الگوهای الهی و سیره اهل بیت (ع) است، افزود: فاصله گرفتن از الگوهای اخلاقی و دینی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات در زندگی فردی و خانوادگی شود؛ ازاین‌رو، بازگشت به سیره اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه حضرت زهرا(س) ضرورت امروز جامعه است و جامعه باید به این الگوها تاسی کند .

وی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت و امامت، الگویی ماندگار برای مسلمانان است و ولایت پذیری از ویژگی های برجسته آن حضرت است.

امام جمعه گناوه همچنین با تأکید بر نقش زنان در جامعه اسلامی گفت: زنان ایران اسلامی با تاسی از حضرت زهرا (س) و اهل بیت (ع) در همه عرصه های انقلاب اسلامی پیشتاز و نقش‌آفرین بوده‌اند و در تربیت فرزندانی که در عرصه‌های مختلف از کشور و ارزش‌های اسلامی دفاع کرده‌اند، سهم مهمی داشته‌اند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به حضور پرشور بانوان در تجمعات افزود: امروز نیز حضور مسئولانه زنان در جامعه و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی می‌تواند در تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل آینده مؤثر باشد.

تشییع نمادین حضرت زهرا(س)، یادآور غربت خاندان پیامبر(ص)



امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا(س) در روستای فخرآوری شهرستان اظهار کرد: این آیین‌ها فرصتی برای یادآوری مظلومیت حضرت زهرا(س) و بازخوانی حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) است.

وی با اشاره به روایت‌های مربوط به شبانه بودن غسل، کفن و تدفین حضرت زهرا(س) گفت: یادآوری این حوادث، دل‌های دوستداران اهل‌بیت(ع) را متوجه غربت و مظلومیت بانوی دو عالم و رنج‌های امیرالمؤمنین علی(ع) و فرزندان ایشان می‌کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: برگزاری تشییع نمادین حضرت زهرا(س) فرصتی برای ابراز ارادت مردم به خاندان پیامبر(ص)، زنده نگه داشتن یاد آن حضرت و انتقال معارف فاطمی به نسل جوان است.

وی با اشاره به حضور مردم و عزاداران در این مراسم خاطرنشان کرد: شرکت در مجالس عزاداری حضرت زهرا(س) باید همراه با شناخت سیره و پیام آن حضرت باشد تا آموزه‌های فاطمی در زندگی فردی و اجتماعی مردم جاری شود.



امام جمعه گناوه در پایان سخنان خود با دعا برای سلامتی مردم، رفع گرفتاری بیماران، عاقبت‌به‌خیری جوانان و تحکیم بنیان خانواده‌ها، اظهار کرد: امیدواریم خداوند توفیق عزاداری خالصانه و شناخت بیشتر حضرت فاطمه زهرا(س) را به همه دوستداران آن حضرت عنایت کند.



مراسم باشکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم همراه با عزاداری و سوگواری در روستای فخر آوری برگزار شد، همچنین پرچم متبرک امام حسین (ع) در بین عزاداران فاطمی گردانده شد.