به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رافائل گروسی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ادعا کرد که آژانس بسیاری از آمادگی‌های فنی لازم برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تکمیل کرده و آماده همکاری است.

وی تأکید کرد که برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار، مذاکرات میان تهران و واشنگتن با حمایت کشورهای منطقه از جمله مصر، قطر و عمان الزامی است.

گروسی با اشاره به ضرورت نقش مستقل آژانس، خاطرنشان کرد که بدون یک توافق دیپلماتیک، هیچ راهکار باثباتی برای مدیریت برنامه هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت و راستی‌آزمایی فنی توسط این نهاد، رکن اصلی هرگونه توافق در آینده خواهد بود.