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۲ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۶

تولید ماهانه ۷ تُن نان سبوس‌دار در حرم شاهچراغ(ع)

تولید ماهانه ۷ تُن نان سبوس‌دار در حرم شاهچراغ(ع)

شیراز- معاون توسعه و مدیریت منابع آستان مقدس شاهچراغ(ع) از تولید روزانه ۲۵۰ کیلوگرم نان سبوس‌دار و ظرفیت تولید ماهانه ۴۵ هزار شیرینی در واحدهای داخلی این حرم خبر داد.

علیرضا صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت کارگاه تولید نان سبوس‌دار با ظرفیت ماهانه بیش از ۷ تن و آغاز به کار کارگاه شیرینی‌پزی با توان تولید ۴۵ هزار محصول در ماه در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) خبر داد و گفت: کارگاه تولید نان سبوس‌دار از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده و با استفاده از تجهیزات مدرن، نیروی متخصص و رعایت استانداردهای بهداشتی، بخشی از نیاز غذایی حرم مطهر را تأمین می‌کند.

وی افزود: این کارگاه روزانه بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم نان تازه تولید می‌کند که در اختیار زائران، خادمان و بخش‌های مختلف آستان مقدس قرار می‌گیرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع آستان مقدس شاهچراغ(ع) با اشاره به کیفیت مواد اولیه گفت: در تولید نان‌ها از آرد سبوس‌دار مرغوب و روغن‌های گیاهی باکیفیت استفاده می‌شود و تمامی مراحل آماده‌سازی تا پخت، زیر نظر ناظران بهداشتی انجام می‌گیرد. همچنین نمونه‌برداری‌های دوره‌ای برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات صورت می‌پذیرد.

آغاز فعالیت کارگاه شیرینی‌پزی در بین‌الحرمین شیراز

صحراییان از آغاز فعالیت رسمی کارگاه شیرینی‌پزی در محدوده بین‌الحرمین خبر داد و گفت: این مجموعه در مرحله نخست بهره‌برداری، توان تولید ماهانه حدود ۴۵ هزار عدد انواع کوکی، کیک اسفنجی، شیرینی خشک و محصولات مشابه را دارد.

وی ادامه داد: مواد اولیه این کارگاه از برندهای معتبر و دارای مجوزهای بهداشتی تهیه می‌شود و تولید محصولات نیز با رعایت الزامات بهداشتی و کنترل کیفیت انجام می‌گیرد.

به گفته این مسئول، محصولات کارگاه شیرینی‌پزی عمدتاً برای پذیرایی از زائران در مناسبت‌های مذهبی، مراسم فرهنگی و برنامه‌های ویژه و همچنین تأمین نیازهای داخلی آستان مقدس استفاده می‌شود.

افزایش ظرفیت تولید در دستور کار است

معاون توسعه و مدیریت منابع آستان مقدس شاهچراغ(ع) با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه بیان کرد: در فاز دوم توسعه کارگاه شیرینی‌پزی، افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۷۰ هزار عدد در ماه و گسترش تنوع محصولات پیش‌بینی شده است.

صحراییان کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان بیرونی را از دستاوردهای راه‌اندازی واحدهای تولیدی داخلی دانست و افزود: فعالیت این کارگاه‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات غذایی، امکان نظارت مستمر بر سلامت، تازگی و کیفیت مواد مصرفی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده زائران در طول سال، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، توسعه این واحدها می‌تواند در بهبود خدمات پذیرایی و افزایش رضایت زائران مؤثر باشد.

معاون حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در پایان تأکید کرد: افزایش تنوع محصولات، استفاده از فناوری‌های جدید و ارتقای ظرفیت تولید از جمله برنامه‌های آستان مقدس شاهچراغ(ع) برای پاسخ‌گویی به نیاز زائران و بهبود کیفیت خدمات غذایی است.

کد مطلب 6987518

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