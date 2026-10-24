علیرضا صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت کارگاه تولید نان سبوس‌دار با ظرفیت ماهانه بیش از ۷ تن و آغاز به کار کارگاه شیرینی‌پزی با توان تولید ۴۵ هزار محصول در ماه در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) خبر داد و گفت: کارگاه تولید نان سبوس‌دار از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده و با استفاده از تجهیزات مدرن، نیروی متخصص و رعایت استانداردهای بهداشتی، بخشی از نیاز غذایی حرم مطهر را تأمین می‌کند.

وی افزود: این کارگاه روزانه بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم نان تازه تولید می‌کند که در اختیار زائران، خادمان و بخش‌های مختلف آستان مقدس قرار می‌گیرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع آستان مقدس شاهچراغ(ع) با اشاره به کیفیت مواد اولیه گفت: در تولید نان‌ها از آرد سبوس‌دار مرغوب و روغن‌های گیاهی باکیفیت استفاده می‌شود و تمامی مراحل آماده‌سازی تا پخت، زیر نظر ناظران بهداشتی انجام می‌گیرد. همچنین نمونه‌برداری‌های دوره‌ای برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات صورت می‌پذیرد.

آغاز فعالیت کارگاه شیرینی‌پزی در بین‌الحرمین شیراز

صحراییان از آغاز فعالیت رسمی کارگاه شیرینی‌پزی در محدوده بین‌الحرمین خبر داد و گفت: این مجموعه در مرحله نخست بهره‌برداری، توان تولید ماهانه حدود ۴۵ هزار عدد انواع کوکی، کیک اسفنجی، شیرینی خشک و محصولات مشابه را دارد.

وی ادامه داد: مواد اولیه این کارگاه از برندهای معتبر و دارای مجوزهای بهداشتی تهیه می‌شود و تولید محصولات نیز با رعایت الزامات بهداشتی و کنترل کیفیت انجام می‌گیرد.

به گفته این مسئول، محصولات کارگاه شیرینی‌پزی عمدتاً برای پذیرایی از زائران در مناسبت‌های مذهبی، مراسم فرهنگی و برنامه‌های ویژه و همچنین تأمین نیازهای داخلی آستان مقدس استفاده می‌شود.

افزایش ظرفیت تولید در دستور کار است

معاون توسعه و مدیریت منابع آستان مقدس شاهچراغ(ع) با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه بیان کرد: در فاز دوم توسعه کارگاه شیرینی‌پزی، افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۷۰ هزار عدد در ماه و گسترش تنوع محصولات پیش‌بینی شده است.

صحراییان کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان بیرونی را از دستاوردهای راه‌اندازی واحدهای تولیدی داخلی دانست و افزود: فعالیت این کارگاه‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات غذایی، امکان نظارت مستمر بر سلامت، تازگی و کیفیت مواد مصرفی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده زائران در طول سال، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، توسعه این واحدها می‌تواند در بهبود خدمات پذیرایی و افزایش رضایت زائران مؤثر باشد.

معاون حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در پایان تأکید کرد: افزایش تنوع محصولات، استفاده از فناوری‌های جدید و ارتقای ظرفیت تولید از جمله برنامه‌های آستان مقدس شاهچراغ(ع) برای پاسخ‌گویی به نیاز زائران و بهبود کیفیت خدمات غذایی است.