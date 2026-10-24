به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و هشتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه شنبه دوم آبان‌ماه با حضور اقشار مختلف مردم در چهارراه نوبهار برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و در قالب شروع هفته سی‌وپنجم تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، عزاداری به مناسبت ایام فاطمیه از بخش‌های این اجتماع مردمی خواهد بود و شرکت‌کنندگان در کنار برگزاری مراسم سوگواری، بر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تأکید می‌کنند.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام موضع در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی از دیگر محورهای این گردهمایی عنوان شده است.

همچنین حاضران در این اجتماع با سردادن شعارهای خونخواهی رهبر شهید، بر تداوم حضور خود در تجمعات شبانه تأکید خواهند کرد.