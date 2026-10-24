برگزاری مراسم چهارمین سالگرد حمله تروریستی به حرم شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهارمین سالگرد هتک حرمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و شهادت شهدای حمله تروریستی به این آستان مقدس برگزار می گردد.

این مراسم همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پناهیان به سخنرانی می‌پردازد و حاج میثم مطیعی با مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره شهدای این حادثه تروریستی را گرامی می‌دارد.

تلاوت قرآن کریم توسط حاج حمیدرضا احمدی‌وفا و اجرای قطعه «غروب حرم» از سوی گروه سرود فرزندان ایران نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

این آیین با هدف گرامیداشت یاد شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و تجدید عهد با آرمان‌های آنان برگزار می‌شود.