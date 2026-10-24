به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در حالی از امروز آغاز شده که مسابقات کشتی آزاد از هفتم آبان شروع خواهد شد. میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلوگرم، احمد محمدنژادجوان در ۶۱ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، سینا خلیلی در ۷۰ کیلو، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو، کامران قاسمپور در ۸۶ کیلو، امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلو، حسین یزدانی در ۹۷ کیلو و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ۱۰ نمانیده کشتی آزاد ایران در این مسابقات هستند.

کامران قاسمپور و امیرحسین فیروزپور دو نماینده ایران در اوزان ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم، با وجود مسیرهای متفاوت، امیدهای مهمی برای کسب مدال محسوب می‌شوند. کامران قاسم‌پور که سابقه دو قهرمانی جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم را در کارنامه دارد، این بار در وزن ۸۶ کیلوگرم به میدان می‌رود و امیرحسین فیروزپور نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم برای رسیدن به یکی از سکوهای جهانی تلاش خواهد کرد.

سایت آمریکایی FloWrestling در بررسی مدعیان این دو وزن، هر دو کشتی‌گیر ایرانی را در جمع شانس‌های کسب مدال قرار داده و برای آنها مدال برنز پیش‌بینی کرده است؛ ارزیابی‌ای که نشان می‌دهد نمایندگان ایران در میان چهره‌های مورد توجه این اوزان قرار دارند، هرچند تحقق این پیش‌بینی به عملکرد آنها روی تشک و عبور از رقبای مستقیم بستگی دارد.

فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم؛ فرصت تثبیت جایگاه در سطح جهان

امیرحسین فیروزپور در وزنی رقابت می‌کند که چندین کشتی‌گیر مطرح و باتجربه برای کسب عنوان قهرمانی و مدال به میدان می‌روند. ترنت هیدلی از آمریکا، علی چوکایف، امانولا گادژیمحمدوف و داورن کوروگلیف از جمله چهره‌های شاخص این وزن هستند. ماگومد شریفوف از بحرین، احمد باتایف، محمد علی‌یف، میریانی مایسورادزه و عظمت دولت‌بکوف نیز از دیگر رقبای مطرح به شمار می‌روند.

در چنین میدانی، فیروزپور برای رسیدن به مدال باید از فرصت‌های خود در مسابقات به بهترین شکل استفاده کند و در برابر کشتی‌گیران قدرتمند، هم از نظر فنی و هم از لحاظ مدیریت مسابقه عملکرد باثباتی داشته باشد. پیش‌بینی مدال برنز برای او، انتظارات از نماینده ایران را بالا می‌برد؛ اما تعدد مدعیان نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به سکو آسان نخواهد بود.

قاسم‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم؛ سید دوم و هدفی فراتر از برنز

کامران قاسم‌پور با سابقه دو مدال طلای جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم، یکی از باتجربه‌ترین چهره‌های تیم ایران است. او سال گذشته در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال برنز جهان رسید و اکنون در شرایطی به مسابقات بازمی‌گردد که تلاش می‌کند جایگاه خود را در این وزن تثبیت کند و برای رسیدن به مدالی خوشرنگ‌تر بجنگد.

قاسم‌پور در سیدبندی وزن ۸۶ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار دارد و حریف احتمالی او در مرحله یک‌چهارم نهایی، بولات ساکایف از قزاقستان، نفر هفتم این وزن است. البته این رویارویی به نتایج مراحل ابتدایی بستگی دارد و تا زمان مشخص شدن جدول مسابقات نمی‌توان آن را قطعی دانست.

در میان مدعیان اصلی این وزن، ماگومد رمضانوف، قهرمان المپیک از بلغارستان، ابراهیم کادیف از روسیه، آرسنی دژیوئف از جمهوری آذربایجان و کایل دیک از آمریکا حضور دارند. قاسم‌پور نیز به دلیل تجربه قهرمانی جهان و شناختی که از رقابت‌های سطح بالا دارد، می‌تواند یکی از چهره‌های تأثیرگذار این وزن باشد؛ هرچند رسیدن به مدال مستلزم عبور موفق از مراحل دشوار مسابقات است. در پیش‌بینی نهایی، مدال طلا برای ابراهیم کادیف، نقره برای ماگومد رمضانوف و مدال‌های برنز برای کایل دیک و کامران قاسم‌پور در نظر گرفته شده است.

در مجموع، حضور فیروزپور و قاسم‌پور در میان مدعیان کسب مدال، برای کشتی آزاد ایران اهمیت زیادی دارد. قاسم‌پور با تجربه و سابقه قهرمانی خود به دنبال موفقیت در وزنی متفاوت است و فیروزپور نیز فرصت دارد توانایی‌هایش را در رقابت با مدعیان جهانی نشان دهد.