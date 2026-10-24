به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی روزنامه واشنگتن پست با همکاری دانشگاه جورج میسون حاکی از آن است که ۵۸ درصد از رأی دهندگان آمریکایی عرب تبار حامی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره هستند.

این در حالی است که تنها ۳۴ درصد از آنها جمهوری خواهان را تأیید می کنند. این نظرسنجی حاکی از تغییر چشمگیر موضع رأی دهندگان آمریکایی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ است.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی به عدم رضایت خود از عملکرد ترامپ در بخش اقتصاد و جنگ افروزی ها علیه منطقه اشاره کرده و گفتند که ترامپ و حزب جمهوری خواهان مواضع دوستانه ای در قبال آمریکایی های عرب تبار ندارند.

شرایط بد اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل تمایل رأی دهندگان آمریکایی به سمت دموکرات ها است چرا که ۷۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی تصریح کردند از عملکرد اقتصادی ترامپ ناراضی هستند چرا که قیمت سوخت و مواد غذایی و هزینه های زندگی افزایش یافته است.

۸۰ درصد از آنها نیز نحوه برخورد ترامپ با موضوع غزه و رژیم صهیونیستی را تأیید نکردند و ۷۵ درصد از آنها گفتند که از عملکرد ترامپ در قبال ایران ناراضی هستند. از هر ۱۰ شرکت کننده در این نظرسنجی ۸ نفر اعلام کرد که خواهان کاهش حمایت های نظامی از رژیم صهیونیستی است.