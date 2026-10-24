به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در جهاد کشاورزی گرمسار درباره کشت پائیزه تاکید کرد: کشاورزان گرمساری با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی، نسبت به انتخاب بذرهای گواهی‌شده و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، آماده‌سازی مناسب زمین، رعایت تاریخ و تراکم مطلوب کشت و مصرف اصولی کودهای پایه اقدام کنند تا زمینه افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول فراهم شود.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع آبی شهرستان، مدیریت بهینه مصرف آب و حرکت به سمت کشاورزی کم‌آب‌بر و بهره‌ور باید از اولویت‌های اصلی بهره‌برداران در سال زراعی جدید باشد افزود: رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، تغذیه و مراقبت از مزارع، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به حفظ منابع پایه و پایداری فعالیت‌های کشاورزی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار ادامه داد: این اداره نیز نیز با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و مراکز خدمات کشاورزی، آماده ارائه مشاوره‌های فنی و ترویجی به کشاورزان است.

جورابلو در خاتمه گفت: امیدواریم با همدلی، دانش‌افزایی و تلاش کشاورزان و کارشناسان، سال زراعی پیش‌رو همراه با افزایش بهره‌وری و تولید پایدار برای شهرستان گرمسار باشد.