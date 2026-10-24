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۲ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۳

حرکت گرمساری‌ها به سمت کشاورزی کم آب‌بر؛ بهره‌وری اولویت باشد

حرکت گرمساری‌ها به سمت کشاورزی کم آب‌بر؛ بهره‌وری اولویت باشد

گرمسار- مدیر جهاد کشاورزی گرمسار خواستار حرکت هر چه بیشتر کشاورزان این شهرستان به سمت کشت‌های کم آب‌بر با ارتقای بهره. وری در تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در جهاد کشاورزی گرمسار درباره کشت پائیزه تاکید کرد: کشاورزان گرمساری با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی، نسبت به انتخاب بذرهای گواهی‌شده و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، آماده‌سازی مناسب زمین، رعایت تاریخ و تراکم مطلوب کشت و مصرف اصولی کودهای پایه اقدام کنند تا زمینه افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول فراهم شود.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع آبی شهرستان، مدیریت بهینه مصرف آب و حرکت به سمت کشاورزی کم‌آب‌بر و بهره‌ور باید از اولویت‌های اصلی بهره‌برداران در سال زراعی جدید باشد افزود: رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، تغذیه و مراقبت از مزارع، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به حفظ منابع پایه و پایداری فعالیت‌های کشاورزی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار ادامه داد: این اداره نیز نیز با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و مراکز خدمات کشاورزی، آماده ارائه مشاوره‌های فنی و ترویجی به کشاورزان است.

جورابلو در خاتمه گفت: امیدواریم با همدلی، دانش‌افزایی و تلاش کشاورزان و کارشناسان، سال زراعی پیش‌رو همراه با افزایش بهره‌وری و تولید پایدار برای شهرستان گرمسار باشد.

کد مطلب 6987547

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