ناکامی دولت ترامپ در مهار گرانی گازوئیل در آستانه انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری «رویترز»، دولت دونالد ترامپ با وجود به‌کارگیری راهکارهای پرهزینه، تا به امروز در کنترل روند صعودی بهای گازوئیل ناموفق بوده و این مسئله به چالش بزرگی برای حزب جمهوری‌خواه در آستانه برگزاری انتخابات تبدیل شده است. در اخبار مرتبط دیگر، وزیر خارجه دولت ترامپ خواستار جاسوسی شهروندان کوبا برای سازمان سیا شده و همچنین فرمانده پیشین ناتو ادعای ترامپ پیرامون نزدیک بودن صلح اوکراین را مضحک توصیف کرده است.

بر اساس گزارش «رویترز»، نرخ گازوئیل در ایالات متحده با افزایشی نزدیک به ۱۰ سنت به میانگین ۶.۲۸ دلار در هر گالن صعود کرده و همچنان در نزدیکی بالاترین سقف تاریخی خود قرار دارد. نتایج نظرسنجی مشترک «رویترز/ایپسوس» حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد از شهروندان آمریکایی، دونالد ترامپ را عامل اصلی گرانی‌های اخیر می‌شناسند. در همین راستا، دولت ترامپ جهت کاهش بهای سوخت دست به اقداماتی نظیر اعطای میلیاردها دلار کمک مالی به کشاورزان، آسان‌سازی قوانین و مقررات حوزه کامیون‌داران، کاهش تحریم‌های سوختی مرتبط با روسیه و وارد آوردن فشار بر متحدان اروپایی زده است که تمامی این اقدامات با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده‌اند.