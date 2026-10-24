بازگشت طلا به کانال ۳ هزار دلار در آخرین لحظات بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آخرین داده‌های بازارهای جهانی، وضعیت فلز گرانبهای طلا با تغییرات و نوسساتی همراه بوده است. بر این اساس، طلا با ثبت رقم ۳,۹۹۵.۸۸ دلار، کاهش ۴۸.۸۴ دلاری معادل ۱.۲۱ درصدی را تجربه کرد و در ادامه تحلیل‌ها، بازگشت طلا در آخرین لحظات بازار جهانی به کانال ۳ هزار دلار مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. همچنین در نمودار مربوط به یک روز گذشته شاخص نقره با ثبت عدد ۵۳.۹۲، کاهش ۱.۰۲ واحدی معادل ۱.۸۶ درصد را نشان می‌دهد. این ارقام بیانگر روند نوسانی اونس طلا در برابر دلار آمریکا (USD) در ساعات پایانی معاملات است.