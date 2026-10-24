رویداد گوهرشاد شروعی برای حمایت از طراحان پوشاک ایرانی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیمحمدی در خصوص برگزاری پنجمین رویداد ملی پوشاک ایرانی اسلامی «گوهرشاد» در ارومیه، این نمایشگاه را یکی از نمایشگاه‌های شاخص برگزارشده در سال‌های اخیر دانست و اظهار کرد: ارزیابی من از این رویداد بالاست و آن را نقطه شروعی برای فعالیت‌های گسترده‌تر در آینده می‌دانم.

وی با بیان اینکه این رویداد بستری برای گردهمایی نهادهای حاکمیتی، مجموعه‌های مردمی و دغدغه‌مندان حوزه پوشاک ایرانی اسلامی فراهم کرده است، افزود: چنین نمایشگاهی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طراحان در معرض دید عموم مردم استان، سایر استان‌های کشور و حتی مخاطبان بین‌المللی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: برگزاری این رویداد، مسئولیت نهادهای حاکمیتی را برای برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود دوچندان می‌کند؛ ازاین‌رو، باید با طراحی برنامه‌های مناسب، از این فرصت به‌خوبی استفاده کنیم.

علیمحمدی با تأکید بر ضرورت استمرار رویداد گوهرشاد تصریح کرد: لازم است برای تداوم این حرکت در سال‌های آینده برنامه‌ریزی شود و تشکیل دبیرخانه دائمی این رویداد نیز مورد توجه قرار گیرد تا فعالیت‌ها به برگزاری یک نمایشگاه محدود نشود.

وی همچنین بر لزوم برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور فعالان این عرصه تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود تا ارتباط طراحان و فعالان این حوزه با رویداد در طول سال حفظ شود و زمینه استفاده از ظرفیت‌های آنان در برنامه‌های آینده فراهم آید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی شناسایی و معرفی استعدادها و نخبگان حوزه پوشاک ایرانی اسلامی در سطح ملی و توجه به نیازها و مسائل مرتبط با این حوزه را از جمله موضوعات مهمی دانست که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده این رویداد مورد توجه قرار گیرد.