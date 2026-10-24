به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و چادرملو در هفته دهم رقابت های لیگ برتر روز جمعه اول آبان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان سهراب بختیاری زاده فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست بدهند و با تفاضل کمتر نسبت به پرسپولیس و تراکتور در رده سوم جدول قرار گرفت.

استقلال در این مسابقه یک گل به ثمر رساند و امید گل این تیم ۱.۴۳ بود. آبی‌پوشان در مجموع ۱۳ شوت به سمت دروازه حریف زدند که پنج مورد از آن‌ها در چارچوب قرار داشت. استقلال همچنین ۹ خطا مرتکب شد و دو کارت زرد دریافت کرد.

استقلال در بخش مالکیت توپ نیز عملکرد بهتری داشت و با در اختیار داشتن ۵۹.۳ درصد از زمان بازی، برتری خود را نسبت به چادرملو که ۴۰.۷ درصد مالکیت توپ را ثبت کرد، نشان داد. آبی‌پوشان در این مسابقه ۵۱۹ پاس ارسال کردند و دقت پاس آن‌ها ۸۳.۴ درصد بود؛ این در حالی است که چادرملو ۳۶۴ پاس با دقت ۷۴.۷ درصد به ثبت رساند.

در شاخص موفقیت در نبردها، استقلال با ۵۰.۷ درصد عملکردی نزدیک به چادرملو داشت که این شاخص برای تیم حریف ۴۹.۳ درصد بود.

در سوی مقابل، چادرملو نیز در این دیدار یک گل به ثمر رساند و امید گل این تیم ۰.۵۳ بود. نماینده یزد در مجموع هفت شوت زد که سه مورد از آن‌ها در چارچوب قرار داشت. چادرملو ۱۱ خطا مرتکب شد و یک کارت زرد دریافت کرد، اما این تیم نیز بدون دریافت کارت قرمز به کار خود پایان داد.