مقام یمنی: هدف عربستان اجرای پروژه اسرائیل بزرگ است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه یمنی المسیره، نصرالدین عامر رئیس هیئت‌ مدیرهٔ خبرگزاری یمن تأکید کرد که همکاری‌های جاسوسی میان عربستان سعودی با دشمن صهیونیستی پدیده‌ تازه‌ای نیست. وی اظهار داشت آنچه دربارهٔ شکل‌گیری این همکاری‌ها در نتیجهٔ تجاوزهای اخیر به یمن مطرح می‌شود، تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی و پوشش دادن به همکاری‌های پیشین است.

عامر توضیح داد گزارش‌هایی که به این همکاری‌ها میان دشمن صهیونیستی و عربستان می‌پردازند، در واقع اعترافاتی هستند که ماهیت عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها را آشکار می‌کنند که بزرگ‌ترین دشمن امت عربی و اسلامی محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد که ضروری است وقایع کنونی در چارچوب گسترده‌ترِ تجاوزات به یمن از سال ۲۰۱۵، حملات نظامی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و در نهایت تنش‌زایی‌های اخیر عربستان سعودی تحلیل شود.

عامر ابراز داشت که عملیات‌های تجاوزکارانه‌ای که طی سال‌های گذشته یمن را هدف قرار داده‌اند، بازتاب‌ دهندهٔ وجود هماهنگی در یک اتاق عملیات مشترک دشمن است. وی با استناد به شباهت روش‌های رصد و هدف‌گیری شهروندان، زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی که در مراحل مختلف مورد بمباران قرار گرفته‌اند، اظهار داشت که این اقدامات از سوی یک اتاق عملیات واحد و در راستای پروژهٔ دشمن صهیونیستی-آمریکایی مدیریت می‌شود.

عامر تصریح کرد که ریاض فاقد پروژه‌ای مستقل در منطقه است و اقدامات آن همواره در راستای خدمت به منافع آمریکا و صهیونیسم انجام می‌شود. تحولات کنونی نیز با هدف تحمیل سلطهٔ صهیونیستی بر منطقه و تغییر ترازهای سیاسی و امنیتی آن بر اساس پروژهٔ «اسرائیل بزرگ» است.

این مقام یمنی به اعترافات پیشین دربارهٔ هسته‌های جاسوسی دشمن که بر رصد مکان‌ها و اهداف در پایتخت یمن فعالیت می‌کردند و با نهادهای اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان در ارتباط بودند، استناد کرد و افزود که ادعای سوق داده شدن عربستان به سوی عادی‌سازی روابط بر اثر تحولات اخیر، نشان‌ دهندهٔ نادیده گرفتن شواهد پیشین مبنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی بین تل آویو و ریاض است.

عامر در ادامه سخنان خود دربارهٔ همکاری‌های نظامی با دشمن صهیونیستی، به اظهارات پیشین «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» در مورد پرواز پهپادها از خاک عربستان سعودی برای تجاوز به یمن اشاره کرد و گفت ماهیت این پهپادها و مسیرهای پروازی آن‌ها، نشانه‌های فنی و واقعی از وجود عادی‌سازی روابط توسط عربستان و همکاری برای پیشبرد پروژهٔ صهیونیستی در منطقه است.

وی تأکید کرد که تعدد طرف‌های مشارکت‌ کننده در عملیات‌های نظامی تجاوزکارانه علیه یمن، از آمریکا و انگلیس گرفته تا رژیم صهیونیستی و سعودی ثابت می‌کند که این اقدامات در قالب یک پروژه واحد با هدف تحمیل موجودیت دشمن صهیونیستی به عنوان قدرت مسلط بر کل منطقه و هتک حرمت امت و مقدسات آن تحت سلطهٔ مستقیم آمریکا و صهیونیسم دنبال می شود.

عامر افزود که شکست عملیات‌های نظامی تجاوزکارانه علیه یمن، نشان‌ دهندهٔ شکستِ شرط‌بندی‌ها بر سر تسلیم کردن یمن به سود پروژهٔ صهیونیستی است که عربستان سعودی پیش از این و در حال حاضر برای آن حرکت می‌کند.