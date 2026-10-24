خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با ورود سامانه بارشی و سرد از سمت شمال به استان سمنان، از امروز شنبه تا شامگاه دوشنبه، بارش باران، رگبار، رعدوبرق و تگرگ در برخی نقاط، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش پنج تا هشت درجه‌ای دمای هوا پیش‌بینی شده است؛ شرایطی که اداره کل هواشناسی استان را به صدور هشدار زرد واداشته است.

این سامانه جوی، به‌ویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان، می‌تواند موجب مه‌آلودگی، کاهش دید افقی، آب‌گرفتگی معابر و جاری‌شدن روان‌آب‌ها شود. همچنین در نیمه غربی و مرکزی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی شده و احتمال بروز خسارت به سازه‌های موقت و تبلیغاتی وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان سمنان با صدور هشدار زرد، بر رعایت توصیه‌های ایمنی، پرهیز از حضور غیرضروری در مناطق پرخطر، توجه به شرایط جاده‌ای و مدیریت مصرف انرژی همزمان با کاهش دما تأکید کرده است.

کاهش دما و وزش باد در سمنان

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی اظهار کرد: از امروز شنبه تا پایان روز دوشنبه، به‌ویژه در نواحی شمالی و کوهستانی استان، بارش‌هایی پیش‌بینی می‌شود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه توده هوای سرد بامداد جمعه از سمت شمال وارد استان سمنان شده است، افزود: این سامانه شامگاه دوشنبه از سمت شرق از استان خارج می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای فعالیت این سامانه جوی بیان کرد: بارش باران و تگرگ و کاهش پنج تا هشت درجه‌ای دمای هوا از آثار پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات شمالی و نواحی مستعد، بارش‌ها به‌صورت رگبار باران و گاهی همراه با رعدوبرق و تگرگ خواهد بود و در بخش‌هایی از استان نیز وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مصطفوی با اشاره به احتمال مه‌آلودگی و کاهش دید افقی از امروز شنبه، به‌ویژه در محورهای شمالی و کوهستانی استان، بر ضرورت احتیاط رانندگان تأکید کرد و توصیه‌های ایمنی هواشناسی را مورد توجه قرار داد.

کنترل و لایروبی جوی‌ها، کانال‌ها، آبراهه‌ها و دهانه پل‌ها برای پیشگیری از آب‌گرفتگی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از جاری‌شدن روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها، از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در هشدار زرد هواشناسی استان سمنان است.

هشدار درباره وزش باد و خسارت‌های احتمالی

نادیا میرشجاع، کارشناس هواشناسی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدارهای صادرشده برای فعالیت این سامانه جوی اظهار کرد: شهروندان باید هنگام وزش باد از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک فاصله بگیرند و از تردد یا توقف در مجاورت نقاط پرخطر خودداری کنند.

وی افزود: اطمینان از استحکام سازه‌های تبلیغاتی، داربست‌ها و سایر سازه‌های موقت، به‌ویژه در مناطق مرکزی و غربی استان، از دیگر توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت این سامانه است.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم هشدار زرد تا پایان روز دوشنبه، گفت: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و مناطق کوهستانی و خودداری از چرای دام در ارتفاعات از جمله توصیه‌های هواشناسی به شهروندان و بهره‌برداران است.

پرهیز از نزدیک‌شدن به سیلاب

با توجه به احتمال جاری‌شدن روان‌آب‌ها و وقوع سیلاب، به‌ویژه در مناطق شمالی و کوهستانی استان سمنان، از شهروندان درخواست شده است در صورت مشاهده جریان سیلاب، بلافاصله از محل خطر فاصله بگیرند و برای فیلم‌برداری یا عکاسی به حاشیه جریان آب نزدیک نشوند.

سرعت و مسیر حرکت سیلاب ممکن است به‌سرعت تغییر کند و حضور در مسیر آن، حتی برای مدت کوتاه، خطرآفرین باشد.

همچنین با توجه به کاهش محسوس دما، مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیه‌های ایمنی در روزهای فعالیت سامانه بارشی ضروری است.