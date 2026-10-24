وحید قربانپور قهرمان رنکینگ اسنوکر دسته برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، بیست‌ و نهمین دوره مسابقات دسته برتر رنکینگ اسنوکر کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی که از ۲۶ مهر با حضور ۵۳ بازیکن به میزبانی ارومیه آغاز شد، شامگاه جمعه (اول آبان) با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی به پایان رسید.

نتیجه به دست آمده در این دیدارها به این شرح است:

مرحله نیمه نهایی

* شاهین سبزی ۵ - علی قره گوزلو ۴

* آرمان دیناروند ٣ - وحید قربانپور ۵

فینال

* وحید قربانپور ۵ - شاهین سبزی ٣

ناصر جم داور دیدار فینال بود.

بدین ترتیب نفرات برتر بیست و نهمین دوره مسابقات دسته برتر رنکینگ اسنوکر کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی به این شرح معرفی می شوند:

١-وحید قربانپور

٢-شاهین سبزی

٣-علی قره گوزلو و آرمان دیناروند

هیئت بولینگ و بیلیارد آذربایجان غربی برای اختتامیه رقابت های رنکینگ اسنوکر دسته برتر کشور برنامه های ویژه ای در نظر گرفته بود اما با لحاظ شدن درگذشت مادر محترم امیر سرخوش ملی پوش اسنوکر کشورمان و در راستای همدردی با این ملی پوش، مراسم صرفا به تقدیر از برترین ها خلاصه شد.

آقایان علیرضا رزمجو و مهدی عبداللهی رئیس و دبیر هیئت آذربایجان غربی، میلیا حسین زاده نایب رئیس هیئت، دکتر حسین احمدی عضو هیئت رئیسه، حسین اسدی مدیریت مجموعه بیلیارد مارکت، داوود اسدی مدیریت محترم دیبا و دکتر هوتن قنبری مشاور هیات آذربایجان غربی از شرکت کنندگان در مراسم اختتامیه بودند.