به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه و عراق و سفیر این کشور در ترکیه اعتراف کرد که رژیم صهیونیستی از لحاظ راهبردی در حال حرکت به سمت فروپاشی داخلی است.

وی بدون اشاره به نسل کشی فلسطینی ها و کشتار گسترده ساکنان نوار غزه مدعی شد که صهیونیست ها را شرور نمی داند و آنها تنها از خود دفاع می کنند!

باراک در گفتگو با ماریو نوفل گفت که خود را بهترین دوست رژیم صهیونیستی در میان کشورهای عربی می داند چرا که تلاش می کند سران کشورهای عربی را متقاعد کند که در نهایت تنها راه ایجاد ائتلاف است.

پایگاه صهیونیستی وای نت گزارش داد که سخنان پیشین باراک که در ظاهر علیه رژیم صهیونیستی بوده باعث شده موضع گیری ها علیه وی در داخل دولت ترامپ افزایش پیدا کند.