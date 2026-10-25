به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در بازی‌ های پاراآسیایی ناگویا با کسب ۱۰۲ مدال و کسب جایگاه ششم به کار خود پایان داد. در پس این عملکرد که با ۴ پله سقوط نسبت به دوره قبل و پایان روند صعودی کاروان پارالمپیک همراه بود، اتفاق‌ هایی رقم خورد که هرکدام روایت ویژه‌ ای از تلاش، رکورد شکنی و درخشش ورزشکاران ایرانی داشتند؛ از ثبت رکوردهای جدید در پارادوومیدانی تا ورزشکارانی که چند بار روی سکو رفتند و ماده‌ هایی که ۳ یا ۲ نماینده ایران جایگاه‌ های نخست و دوم را به خود اختصاص دادند و اینگونه ناگویا برای کاروان کشورمان مجموعه‌ای از لحظات ماندگار را رقم زد.

رکوردشکنی‌ هایی که با طلا همراه شدند

یکی از شاخص‌ ترین اتفاق‌ های کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی، درخشش علیرضا زارع در رقابت‌ های پارادوومیدانی بود. او در دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ با ثبت زمان ۱۲.۳۲ ثانیه و در دوی ۲۰۰ متر همین کلاس با زمان ۲۴.۸۳ ثانیه، در هر دو ماده به مدال طلا رسید و رکورد بازی‌ های پاراآسیایی را شکست.

سعید افروز نیز در پرتاب نیزه کلاس F۳۳/F۳۴ با ثبت رکورد ۴۲.۵۸ متر، رکورد جهانی و رکورد بازی‌ های پارا آسیایی را شکست و مدال طلا گرفت. در همین ماده، محمد ابراهیم پورطلایی به مدال نقره رسید تا دو نماینده ایران جایگاه‌ های نخست و دوم را به خود اختصاص دهند.

هاجر صفر زاده نیز در دوی ۴۰۰ متر کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۵۶.۴۳ ثانیه، رکورد بازی‌ های پاراآسیایی را شکست و به مدال طلا رسید؛ طلایی که پس از دو مدال نقره او در مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، طعم ویژه‌ ای داشت. صفرزاده پس از دو بار ایستادن روی سکوی دوم، این بار در جایگاه نخست ایستاد و یکی از روایت‌ های به‌یاد ماندنی کاروان ایران را رقم زد.

وقتی یک ورزشکار چند بار روی سکو می‌ رود

در جریان بازی های پارااسیایی ناگویا بودند ورزشکارانی که در بیش از یک ماده شرکت داشتند و بیش از یک مدال هم گرفتند. علاوه بر هاجر صفرزاده که در پارادوومیدانی صاحب یک مدال طلا و ۲ مدال نقره شد، ابوالفضل ظریف هم در پاراشنا به خاطر مدال آوری ۳ بار روی سکو رفت، او در ۱۰۰ متر کرال پشت طلا گرفت، در ۵۰ متر آزاد نقره گرفت و در ۱۰۰ متر ازاد برنز گرفت.

علاوه بر صفرزاده و ظریف، بودند ورزشکاران دیگری که در پاراشنا و پارادوومیدانی بیش از یک مدال را در ناگویا صاحب شدند. در رقابت‌ های پاراشنا، سینا ضیغمی‌نژاد یکی از چهره‌ های شاخص ایران بود. او در دو ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۱۰ و ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۹ به مدال طلا رسید و ۲ بار قهرمانی را تجربه کرد.

در همین دو ماده، شاهین ایزدیار نیز به مدال نقره رسید تا هر دو رقابت با کسب مدال‌ های طلا و نقره برای ایران همراه شود. این نتیجه، علاوه بر ارزش مدال‌ های کسب‌شده، نشان‌دهنده حضور همزمان دو شناگر ایرانی در بالاترین سطوح رقابت بود.محمد حسین کریمی جهان آبادی هم از پارشناگرانی بود که در دو ماده مختلف با کسب مدال برنز روی سکو رفت.

در پارادوومیدانی اما حضور ورزشکاران در چند ماده و کسب مدال‌ های متعدد توسط آنها، سهم مهمی در افزایش مجموع مدال‌ های کاروان داشت؛ در این رشته علیرضا زارع در ۲ دوی ۱۰۰ متر و دوی ۲۰۰ متر مدال طلا گرفت، الهام صالحی در پرتاب نیزه و پرتاب وزنه مدال طلا گرفت. امیرحسین علیپور در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک به ترتیب مدال طلا و برنز گرفت. مهدی اولاد در پرتاب دیسک و پرتاب وزنه به ترتیب مدال طلا و نقره گرفت. صادق بیت سیاح در پرتاب نیزه طلا گرفت و در پرتاب وزنه به مدال برنز دست یافت.

پرستو حبیبی ۲ مدال نقره از پرتاب کلاب و پرتاب وزنه از آن خود کرد. سهم علیرضا مختاری ۲ مدال نقره و برنز از پرتاب وزنه و پرتاب دیسک شد. ظفر ذاکر صاحب ۲ مدال نقره از پرتاب نیزه و پرتاب وزنه شد. شهلا حدیدی در دو ماده پرتاب دیسک و پرتاب وزنه مدال نقره گرفت. فرزانه سهرابی تبار در پرتاب کلاب و پرتاب دیسک به ۲ مدال برنز دست یافت. رضا حاتمی هم در جریان رقابت های پارادوومیدانی ناگویا صاحب ۲ مدال برنز شد.

این نشان می دهد اتفاقی که نشان می‌ دهد بخشی از دستاورد ایران در ناگویا حاصل درخشش چند باره ورزشکاران در مواد مختلف بود.

طلایی ترین های ایران

در میان ورزشکارانی که با کسب بیش از یک مدال در بازی های پارآسیایی، جایگاهی خاص و تاثیرگذار در کاروان ورزش ایران پیدا کردند، بودند که ورزشکارانی که طلایی ترین شدند چون تمام مدال های شان طلا بود مانند علیرضا زارع و الهام صالحی؛ زارع ۲ طلای خود را در ۲ دوی ۱۰۰ متر و دوی ۲۰۰ متر گرفت و ۲ قهرمانی الهام صالحی هم در پرتاب نیزه و پرتاب وزنه ثبت شد.

سکوهایی که رنگ ایرانی گرفتند

یکی از اتفاق‌ های قابل توجه در ناگویا، کسب همزمان بیش از در یک ماده توسط نمایندگان ایران بود، به خصوص در مسابقات پارادوومیدانی و پرتاب دیسک کلاس F۱۱ که هر سه سکوی آن به نمایندگان ایران اختصاص یافت. در این بخش مهدی اولاد با رکورد ۴۰.۶۵ متر صاحب مدال طلا شد. حسن باجولوند با ۴۰.۴۳ متر به مدال نقره دست یافت و نایب قهرمان شد و امیرحسین علیپور نیز با ۳۶.۵۴ متر مدال برنز را از آن خود کرد.

در پرتاب نیزه کلاس F۳۳/F۳۴ هم سعید افروز و محمد ابراهیم پورطلایی به‌ترتیب مدال طلا و نقره گرفتند. در شنای ۵۰ متر آزاد کلاس S۱۰ و ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۹ نیز سینا ضیغمی‌ نژاد و شاهین ایزدیار به‌ترتیب در جایگاه‌ های اول و دوم ایستادند.

در پرتاب وزنه کلاس F۵۴/F۵۵ نیز ظفر ذاکر و حامد امیری به‌ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند تا دو مدال دیگر به کارنامه پارادوومیدانی ایران اضافه شود.

بانوان هم در تسخیر سکوهای یک ماده سهم داشتند آنجا که پرتاب وزنه بانوان کلاس ادغامی F۵۳/۵۴، صالحی با ثبت رکورد ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و امتیاز ۸۱۹ مدال طلا گرفت و شهلا حدیدی هم با پرتاب ۵:۸۶ و امتیاز ۶۲۴ به مدال نقره دست یافت.

این نتایج نشان می‌ دهد در برخی مواد، ایران نه‌ تنها به مدال رسید، بلکه توانست دو جایگاه از سکو را به خود اختصاص دهد؛ اتفاقی که ارزش ویژه‌ ای در رقابت‌ های قاره‌ ای دارد.

ناگویا؛ فراتر از جایگاه ششم

کاروان ایران در حالی با ۱۰۲ مدال و رتبه ششم به کار خود در بازی‌ های پاراآسیایی پایان داد که رکوردشکنی‌ ها، مدال‌ آوری چندباره ورزشکاران و کسب همزمان چند مدال در برخی مواد، بخش مهمی از کارنامه این دوره را تشکیل داد.

این اتفاق‌ ها یادآور آن است که ارزیابی عملکرد یک کاروان تنها با تعداد مدال‌ ها و جایگاه نهایی کامل نمی‌ شود؛ رکورد های ثبت‌ شده، کیفیت رقابت‌ ها و مسیر ورزشکارانی که در چند ماده به میدان رفتند نیز بخشی از تصویری است که باید از حضور ایران در ناگویا ترسیم کرد.