حضرتی: با عامل تخریب اراضی ملی در روستای قروه برخورد شد

رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی فرد متخلف در پی تخریب اراضی ملی در روستای قروه خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی از سوی مردم درباره تخریب پوشش مرتعی در این منطقه، نیروهای گشت و حفاظت منابع طبیعی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به پایش مستمر عرصه‌های طبیعی افزود: نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی مناطق حساس را به‌طور مداوم رصد می‌کنند و پس از دریافت گزارش مردمی درباره تخریب مراتع روستای قروه، اقدامات لازم برای شناسایی عامل این تخلف در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سنقروکلیایی ادامه داد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، فرد مورد نظر توسط مأموران یگان حفاظت شناسایی شد و برای پیگیری موضوع و تشکیل پرونده به اداره منابع طبیعی احضار شد.

حضرتی با تأکید بر لزوم حفاظت از اراضی ملی تصریح کرد: هرگونه تعرض و تخریب این عرصه‌ها تخلفی قابل پیگیری است و مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با موارد مشمول این قانون برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی حفاظت از مراتع و دیگر منابع طبیعی را نیازمند همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول دانست و از شهروندان و همیاران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا تعرض به اراضی ملی، موضوع را به مجموعه منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای صیانت از این سرمایه‌های عمومی انجام شود.