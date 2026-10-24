۶ سازمان شهرداری زاهدان صاحب شورای اسلامی «کار» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذاکر شیخ زاده، از برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در ۶ سازمان تابعه شهرداری زاهدان خبر داد و گفت: این انتخابات با هدف تقویت مشارکت کارکنان و فراهم‌کردن زمینه پیگیری مطالبات صنفی آنان برگزار شد.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: تشکیل شوراهای اسلامی کار در واحدهای مشمول قانون کار، از برنامه‌های حوزه روابط کار استان است و در همین راستا، ایجاد این تشکل‌ها در شهرداری زاهدان و سازمان‌های وابسته پیگیری شد.

وی افزود: شوراهای اسلامی کار امکان طرح مسائل شغلی و صنفی کارکنان را در چارچوبی قانونی فراهم می‌کنند و نمایندگان منتخب می‌توانند مطالبات نیروی کار را از طریق گفت‌وگو و تعامل با مدیریت مجموعه دنبال کنند.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضوابط قانونی تشکیل این شوراها تصریح کرد: ایجاد شورای اسلامی کار در واحدهای واجد شرایط، مستلزم رعایت مقررات مربوط است و گسترش این تشکل‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر کارکنان در پیگیری مسائل محیط کار را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان گفت: ۲۵۷ تشکل کارگری و کارفرمایی در سیستان و بلوچستان فعال هستند که ۶۰ تشکل در بخش کارفرمایی و ۱۹۷ تشکل در حوزه کارگری فعالیت می‌کنند.