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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۳

پزشکیان به زیارت امام رضا (ع) مشرف شد؛ ادای احترام به مزار رهبر شهید

پزشکیان به زیارت امام رضا (ع) مشرف شد؛ ادای احترام به مزار رهبر شهید

رئیس جمهور در سفری کوتاه به مشهد، به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شد؛ رئیس جمهور همچنین با حضور در رواق دارالذکر به مزار نورانی رهبر معظم و قائد شهید انقلاب ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه شنبه یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در جریان سفر کوتاه خود به مشهد مقدس، با حضور در آستان ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، مضجع شریف و نورانی امام هشتم را زیارت کرد.

رئیس‌جمهور همچنین پس از زیارت بارگاه منور رضوی، با حضور در رواق دارالذکر به زیارت مزار مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و با قرائت فاتحه، به روح بلند آن قائد شهید و رهبر عظیم انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

کد مطلب 6987596
محسن صمیمی

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