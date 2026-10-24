پزشکیان به زیارت امام رضا (ع) مشرف شد؛ ادای احترام به مزار رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه شنبه یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در جریان سفر کوتاه خود به مشهد مقدس، با حضور در آستان ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، مضجع شریف و نورانی امام هشتم را زیارت کرد.



رئیس‌جمهور همچنین پس از زیارت بارگاه منور رضوی، با حضور در رواق دارالذکر به زیارت مزار مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و با قرائت فاتحه، به روح بلند آن قائد شهید و رهبر عظیم انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.