قزی: اصناف و شهروندان اسفراین برای سرمای زمستان آماده شوند

بهرام قزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به احتمال قطعی گاز در مناطق مختلف، لازم است شهروندان و واحدهای اقتصادی اسفراین از هم‌اکنون برای تأمین سوخت جایگزین و وسایل گرمایشی موردنیاز خود برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره احتمال قطعی مرحله‌ای گاز افزود: توصیه می‌شود شهروندان اسفراین تهیه بخاری‌های نفتی و برقی را به روزهای پایانی موکول نکنند و از هم‌اکنون برای تأمین وسایل گرمایشی جایگزین اقدام کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اسفراین با اشاره به تأمین حدود پنج هزار دستگاه بخاری نفتی در این شهرستان بیان کرد: این بخاری‌ها از سوی تأمین‌کنندگان تهیه شده و در انبارها موجود است تا شهروندان در صورت نیاز بتوانند برای تأمین وسایل گرمایشی موردنیاز خود اقدام کنند. وی همچنین از تهیه یک‌هزار و ۵۰۰ کپسول گاز در شهرستان برای مصارف پخت‌وپز خبر داد و گفت: شهروندان بهتر است نیازهای ضروری خود را از هم‌اکنون تأمین کنند تا در صورت بروز محدودیت در عرضه، با مشکل مواجه نشوند.

قزی با اشاره به فعالیت ۱۶۴ واحد نانوایی در اسفراین اظهار کرد: ۸۲ واحد نانوایی در مناطق شهری و ۸۲ واحد در مناطق روستایی شهرستان فعالیت دارند که آمادگی آن‌ها برای تأمین نان در شرایط قطعی احتمالی گاز اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است نانوایی‌های روستایی اسفراین به نفت سفید به‌عنوان سوخت جایگزین مجهز شوند و تعدادی از این واحدها نیز مراحل دریافت و تأیید سوخت را طی می‌کنند.

رئیس اداره صمت اسفراین از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان خواست برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم و ذخیره‌سازی نفت با نانوایی‌های روستایی همکاری کنند تا در صورت قطعی احتمالی گاز، تأمین نان مردم با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: برای تعدادی از نانوایی‌های شهری اسفراین نیز تأمین نفت و ذخیره‌سازی سوخت در دستور کار قرار دارد و توصیه می‌شود نانوایی‌ها تا حد امکان به سوخت جایگزین مجهز شوند؛ چراکه تأمین کپسول گاز در شرایط بحرانی ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد.

قزی در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی واحدهای صنعتی و صنفی اسفراین تصریح کرد: واحدهای صنعتی این شهرستان که امکان استفاده از سوخت دوم در فرایند تولید را دارند، باید از هم‌اکنون اقدامات لازم برای تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین را انجام دهند. همچنین از واحدهای صنفی خواست برای تأمین گرمایش محل فعالیت خود در صورت قطعی احتمالی گاز، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند و با فراهم‌کردن وسایل گرمایشی جایگزین، از جمله بخاری‌های برقی و نفتی، برای تداوم فعالیت در چنین شرایطی آماده باشند.