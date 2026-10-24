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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۸

هشدار پلیس فتای سیستان وبلوچستان؛کلاهبرداری با وعده پیروزی در قرعه‌کشی

هشدار پلیس فتای سیستان وبلوچستان؛کلاهبرداری با وعده پیروزی در قرعه‌کشی

زاهدان- رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان نسبت به کلاهبرداری تلفنی با ترفند اعلام برنده شدن در قرعه‌کشی هشدار داد.

سرهنگ حسن کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار درباره شیوه‌های کلاهبرداری تلفنی اظهار کرد: کلاهبرداران با تماس تلفنی و وعده اهدای جوایز وسوسه‌انگیز در قرعه‌کشی‌های مختلف، تلاش می‌کنند اعتماد شهروندان را جلب کرده و اطلاعات بانکی و کدهای دسترسی آن‌ها به برنامه‌ها و حساب‌های کاربری را به دست آورند.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان افزود: در این شیوه، افراد سودجو با اعلام برنده شدن شهروندان و ایجاد هیجان و عجله برای دریافت جایزه، آن‌ها را به ارائه اطلاعات محرمانه یا انجام اقداماتی که زمینه دسترسی غیرمجاز به حساب‌هایشان را فراهم می‌کند، ترغیب می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در مواجهه با چنین تماس‌هایی هوشیاری خود را حفظ کنند و از ارائه اطلاعات بانکی، رمزهای عبور و کدهای تأیید پیامکی به افراد ناشناس خودداری کنند.

کیخا تأکید کرد: شهروندان نباید صرفاً به دلیل وعده دریافت جایزه به تماس‌گیرندگان اعتماد کنند و پیش از هرگونه اقدام، صحت ادعای مطرح‌شده را از طریق مجاری رسمی و معتبر بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی و رعایت نکات امنیتی، نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری دارد و شهروندان باید با شناخت این ترفندها، از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساس خود به افراد ناشناس خودداری کنند.

کد مطلب 6987609

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