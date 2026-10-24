به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مؤسسه رتبه‌بندی مودیز پس از بررسی دوره‌ای وضعیت اعتباری فرانسه، رتبه این کشور را در سطح Aa۳ حفظ کرد و چشم‌انداز آن را منفی نگه داشت.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند مودیز رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهد. این مؤسسه اعلام کرد رتبه Aa۳ بر این فرض استوار است که فرانسه بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۷ تصویب کند که به کاهش کسری بودجه منجر شود و هزینه‌های تأمین مالی و تنش‌های اجتماعی نیز طی ماه‌های آینده تا حدی کاهش یابد.

نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی عمومی فرانسه و دشواری دولت در جلب حمایت پارلمان برای تصویب بودجه، از عوامل مؤثر بر ارزیابی اعتباری این کشور به شمار می‌روند.

کسری بودجه فرانسه برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و دولت قصد دارد این رقم را در سال ۲۰۲۷ به پنج درصد کاهش دهد.

مودیز همچنین نسبت به پیامدهای تداوم اختلافات سیاسی و دشواری اجرای اصلاحات مالی هشدار داده است. چشم‌انداز منفی به این معناست که خطر کاهش رتبه اعتباری فرانسه همچنان وجود دارد، هرچند تصمیم اخیر به معنای کاهش یا افزایش رتبه این کشور نیست.

مودیز در اواخر سال ۲۰۲۴ رتبه اعتباری فرانسه را از Aa۲ به Aa۳ کاهش داده بود. مؤسسات فیچ و استاندارد اند پورز نیز در سال ۲۰۲۵ رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دادند. ادامه روند افزایش بدهی عمومی و ناتوانی احتمالی دولت در کاهش کسری بودجه می‌تواند در ارزیابی‌های بعدی این مؤسسات تأثیرگذار باشد.