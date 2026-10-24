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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۹

ووشوکاران جوان خراسان شمالی در جایگاه دوم لیگ کشور ایستاد

ووشوکاران جوان خراسان شمالی در جایگاه دوم لیگ کشور ایستاد

بجنورد- رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی گفت: ووشوکاران خراسان شمالی در هفته نخست لیگ جوانان پسر باشگاه‌های کشور با کسب ۶ امتیاز در جایگاه دوم گروه خود ایستادند.

کوروش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته نخست مرحله گروهی لیگ ووشو جوانان پسر باشگاه‌های کشور با کسب مقام دوم توسط تیم هیئت ووشو خراسان شمالی به پایان رسید.

وی در ادامه افزود: این رقابت‌ها به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران برگزار شد و در پایان دو روز مسابقه در گروه دو، تیم رنگ فیروزه شیراز با ۹ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و تیم هیئت ووشو خراسان شمالی با ۶ امتیاز در رتبه دوم ایستاد.

رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی بیان کرد: ترکیب کادر فنی تیم هیئت ووشو خراسان شمالی شامل محمد دژبانی به عنوان سرپرست تیم، غلامعلی محمودی به عنوان سرمربی ساندا، مجتبی رضوانی به عنوان مربی ساندا و محمد ابراهیمی به عنوان سرمربی تالو است.

کد مطلب 6987615

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