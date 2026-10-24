به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بررسی‌های به‌عمل‌آمده از مدل‌های هواشناسی، طی امروز و فردا در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، قسمت‌هایی از آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و همچنین بخش‌هایی از زنجان، قزوین، البرز، تهران و نواحی شمالی سمنان، شاهد بالا رفتن میزان ابرناکی، وقوع رگبار باران، رعدوبرق به همراه وزش بادهای شدید لحظه‌ای خواهیم بود.

با فرا رسیدن روز دوشنبه، این ناپایداری‌های بارشی در مناطقی از استان‌های همجوار ساحل دریای خزر، اردبیل، پهنه‌های شمالی آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان و بلندی‌های البرز مرکزی امتداد پیدا می‌کند. وضعیت جوی یادشده در روز سه‌شنبه بخش‌هایی از شمال شرق، شرق و کرانه‌های خزر را در بر خواهد گرفت و در روز چهارشنبه نیز در برخی از نواحی شمال غرب کشور استمرار می‌یابد.

از سوی دیگر، طی امروز و فردا در قسمت‌هایی از کرمان، هرمزگان و نواحی شرقی فارس و در بازه زمانی دوشنبه لغایت چهارشنبه در ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های کرمان و هرمزگان به‌ویژه طی ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، رخداد رگبار و رعدوبرق همراه با تندبادهای لحظه‌ای و بروز گردوخاک انتظار می‌رود. علاوه بر این، در نوار شرقی کشور طی ساعات پیش‌رو در امروز و فردا شتاب‌گیری سرعت وزش باد و احتمال برخاستن گردوغبار دور از انتظار نیست. در همین مدت، بستر آبی خلیج فارس طی امروز و فردا مواج گزارش شده و امواج دریای خزر نیز از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه متلاطم و مواج پیش‌بینی می‌شود.