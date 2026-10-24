فرماندار سقز: ۲.۵ میلیارد تومان برای ساخت مساجد روستایی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء‌الدین نعمانی صبح شنبه در نشست ستاد اقامه نماز سقز با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور با محوریت مساجد اظهار کرد: این طرح از برنامه‌های دولت چهاردهم است که با هدف تقویت هویت دینی، افزایش مشارکت مردمی، شناسایی مسائل محلات و ترویج فرهنگ اقامه نماز دنبال می‌شود.

وی افزود: در این الگو، مسجد تنها محل برگزاری نماز جماعت نیست، بلکه می‌تواند به پایگاهی برای فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تبدیل شود و زمینه همکاری مردم، امام جماعت، هیئت‌امنا، جوانان و خانواده‌ها را برای شناسایی و رفع مشکلات محله فراهم کند.

فرماندار سقز با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه مساجد در جامعه بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تعامل میان نهادهای محلی می‌تواند به افزایش مشارکت اجتماعی و بهبود روند رسیدگی به مسائل محلات کمک کند.

نعمانی همچنین با اشاره به لزوم توسعه فضاهای مناسب برای اقامه نماز در مراکز عمومی پیشنهاد داد شورای اسلامی شهر سقز در تدوین لایحه درآمدی، مشوق‌هایی برای احداث نمازخانه در مجتمع‌های تجاری، تفریحی و مراکز درمانی پیش‌بینی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، به دلیل پیگیری و جذب ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار وزارت نفت از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای ساخت مساجد در روستاهای سقز قدردانی کرد.