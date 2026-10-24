به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای واشنگتن بیانگر افزایش تعداد حملات علیه کشتی های تجاری در تنگه هرمز و گذرگاه های آبی مجاور طی ماه اکتبر است.

در این گزارش آمده است که ماه اکتبر بیشترین تعداد حملات علیه کشتی ها در تنگه هرمز و گذرگاه های آبی مجاور ثبت شده است و آمار آنها به ۲۸ مورد می رسد. این آمار از ابتدای تجاوز آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه گذشته به ۱۱۳ مورد رسیده است.

اکثر حملات صورت گرفته در تنگه هرمز در ماه های سپتامبر و اکتبر رخ داده است.

این در حالی است که ترامپ به تازگی مدعی شده ایران اخبار مربوط به عملیات علیه کشتی های متخلف در تنگه هرمز و انفجارها مین ها از خود می سازد و چنین چیزی صحت ندارد!

جمهوری اسلامی ایران بارها خطاب به کشورهای مختلف اعلام کرده که باید از مسیر تعریف شده از سوی تهران در تنگه هرمز عبور کنند و در غیر این صورت تنبیه خواهند شد.

سازمان دریانوردی بین المللی نیز اعلام کرده که ۱۱ نفت کش در ماه اکتبر در تنگه هرمز دچار سانحه شده اند.