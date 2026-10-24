به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی صبح شنبه در نشست خبری با اشاره به پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی اظهار کرد: اداره کل هواشناسی یک دستگاه علمی - تخصصی است و از این جهت از نظر دستگاه ها و تجهیزات باید تأمین شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: ۸۹ ایستگاه باران سنجی داریم که ۷۶ تای آنها سنتی است که نیاز به خودکار سازی دارد

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها میانگین بارندگی ها در پاییز ۱۴۰۵ حدود ۵ تا ۲۵ میلی متر از میانگین نرمال بیشتر است.

نخعی با اشاره به پدیده ال‌نینو افزود: ال‌نینو یکی از نوسان‌های اقلیمی است که در اثر تغییرات دمای سطح آب اقیانوس آرام استوایی و برهم‌کنش میان جو و اقیانوس شکل می‌گیرد. این پدیده می‌تواند الگوهای دما و بارش را در مناطق مختلف جهان تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه شرایط ال‌نینو در برخی مناطق با افزایش بارش و در برخی دیگر با خشکسالی همراه است، تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً بر اساس وقوع این پدیده، افزایش بارش را برای همه مناطق پیش‌بینی کرد؛ زیرا وضعیت بارش به مجموعه‌ای از شاخص‌های اقلیمی و شرایط جوی بستگی دارد.

وی با هشدار نسبت به احتمال افزایش بارش‌های حدی در چنین شرایطی گفت: بارش‌های حدی به بارندگی‌هایی گفته می‌شود که حجم قابل‌توجهی از بارش در مدت‌زمان کوتاه رخ می‌دهد.

نخعی تصریح کرد: برای مثال، ممکن است میزان بارشی که در گذشته طی چند سامانه بارشی ثبت می‌شد، اکنون در مدت یک تا دو ساعت اتفاق بیفتد؛ موضوعی که می‌تواند احتمال وقوع روان‌آب، سیلاب و خسارت را افزایش دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در ادامه به تأثیر تغییرات اقلیمی بر الگوهای دما و بارش اشاره کرد و افزود: افزایش میانگین دمای زمین در دهه‌های اخیر، بر وضعیت یخچال‌های طبیعی، اختلاف دمای مناطق مختلف و الگوهای گردش جو اثر گذاشته است.

نخعی ادامه داد:این تغییرات می‌تواند مسیر حرکت سامانه‌های بارشی و نحوه توزیع بارندگی را دستخوش تغییر کند.

نخعی در تشریح وضعیت دمایی استان طی سال زراعی گذشته، یعنی سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، گفت: میانگین دمای خراسان جنوبی در این دوره حدود یک‌ونیم تا ۲.۵ درجه افزایش داشت.

وی با اشاره به ثبت دماهای بالا در برخی مناطق استان افزود: در روزهای ششم و هفتم تیرماه، دمای هوا در دُرُح و بندان به حدود ۴۹ درجه سانتی‌گراد رسید.

وی افزود: همچنین دمای ۴۸.۶ درجه سانتی‌گراد در بندان ثبت شد که از مقادیر بالای دمایی در این منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و آمادگی در برابر بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت تأکید کرد؛ چراکه تغییر الگوهای بارشی می‌تواند در کنار افزایش دما، خطر وقوع سیلاب و خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های حدی را افزایش دهد.

نخعی تأکید کرد: میانگین بارش ها در خراسان جنوبی طی سال زراعی که گذشت ۱۲۹.۵ میلی متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳ درصد و نسبت به بلند مدت هفت درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: البته شهرهایی چون طبس و بشرویه کاهش بارندگی را شاهد بوده اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی درباره پدیده گرد و خاک بیان کرد: میانگین روزهای دارای گرد و خاک ۳۷ روز، در سال گذشته ۴۹ روز و در مدت مشابه در بلند مدت ۲۹ روز بوده است.