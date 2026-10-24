هشدار هواشناسی هرمزگان؛ رگبار باران، رعدوبرق و تندباد در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان برای روز شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر و شب، با رشد و گسترش ابرهای همرفتی در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی، شرقی و غربی استان، وقوع رگبار باران و رعدوبرق، تگرگ و تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه‌های همرفتی می‌تواند با بروز گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی مناطق همراه باشد؛ ازاین‌رو، لازم است شهروندان تمهیدات لازم را در نظر بگیرند و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در ادامه با اشاره به وضعیت دریا بیان کرد: دریا در ساعات صبح آرام خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر و شب، در نواحی شمالی تنگه هرمز، افزایش ابر، وقوع تندبادهای لحظه‌ای و گردوغبار و متلاطم شدن موقتی دریا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به فعالان دریایی و صیادان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تغییرات ناگهانی شرایط جوی و دریایی، تردد شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، باید با احتیاط انجام شود.

وی همچنین از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان خبر داد و گفت: این شرایط جوی در ساعات عصرگاهی تا پایان هفته در هرمزگان مورد انتظار است.

حمزه‌نژاد در پایان درباره تغییرات دمایی استان اظهار کرد: در این مدت، نوسان یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.