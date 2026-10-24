به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی صبح شنبه در نشست ستاد اقامه نماز با اشاره به ضرورت ارتقای امکانات اقامه نماز در مراکز عمومی اظهار کرد: مناسب‌سازی وضوخانه‌های ادارات و بررسی وضعیت نمازخانه‌های جایگاه‌های عرضه سوخت و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

وی افزود: نیازسنجی برای احداث مسجد در ورودی مسیرهای مواصلاتی و بازدید مشترک شرکت نفت، راهداری و میراث فرهنگی از جایگاه‌های عرضه سوخت و مجتمع‌های بین‌راهی، در بهبود خدمات مورد نیاز مسافران اهمیت دارد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان همچنین بر ساماندهی نمازخانه‌ها و مجموعه‌های بین‌راهی گردنه خان و تموغه و واگذاری مدیریت این فضاها به دهیاران تأکید کرد.

عظیمی با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ نماز در مدارس بیان کرد: برنامه‌ریزی منظم برای حضور امامان جماعت در مدارس و تأمین تجهیزات مورد نیاز نمازخانه‌ها از جمله رحل، قرآن، عمّ‌جزء و فرش محرابی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ثبت مستندات فعالیت‌های مرتبط با نماز در سامانه سجاده، پیگیری پرداخت حق‌القدم امامان جماعت ادارات و تأمین منابع کتابخانه‌ای با موضوع نماز برای مدارس و کتابخانه‌های عمومی را از دیگر اقدامات مورد نیاز در این حوزه برشمرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان همچنین بر فراهم‌کردن زمینه حضور دانشجویان در اجلاسیه‌های علمی نماز و توجه ویژه به ترویج فرهنگ نماز در میان نسل نو تأکید کرد.

توجه به نیازهای معنوی جوانان ارتباط آنان با مسجد را تقویت می‌کند

امام جمعه سقز نیز در این جلسه با اشاره به نقش مساجد در تربیت دینی و تقویت ارتباطات اجتماعی اظهار کرد: مساجد با فراهم‌کردن زمینه مشارکت جوانان در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی می‌توانند در تحکیم پیوندهای اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری افراد نقش‌آفرین باشند.

ماموستا محمود ابن‌الخیاط افزود: توجه به نیازهای معنوی نسل جدید و فراهم‌کردن فرصت مشارکت آنان در فعالیت‌های دینی، زمینه ارتباط مؤثرتر جوانان با مسجد را فراهم می‌کند.

امام جمعه سقز با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی باید با نیازهای نسل جوان متناسب باشد، عنوان کرد: پیوند دادن آموزش، اوقات فراغت و تربیت معنوی می‌تواند در ترویج فرهنگ نماز و افزایش نشاط اجتماعی مؤثر باشد.

ابن‌الخیاط همچنین بر اهمیت تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و نقش مساجد را در ایجاد ارتباط میان نسل‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی مهم دانست.