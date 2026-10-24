به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی، تبلیغی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه همکاران گفت: طی یک سال و دو ماه گذشته، اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده موجب شده است مجموعه از وضعیت سکون و بی‌تفاوتی فاصله بگیرد و حرکت و پویایی بیشتری در فعالیت‌ها شکل بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده افزود: باید به جای گرفتار شدن در حسرت گذشته یا آرزوهای دور از دسترس برای آینده، فرصت امروز را بشناسیم و با تشخیص درست وظایف، هم کاستی‌های گذشته را جبران کنیم و هم برای آینده انگیزه و امید بسازیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه عملکرد این مجموعه باید در یک دوره زمانی مشخص قابل ارزیابی باشد، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی فارس قائم به شخص نیست، بلکه این مجموعه با تلاش و مسئولیت‌پذیری همه همکاران معنا پیدا می‌کند و هر یک از ما در این مقطع تاریخی، مسئولیتی برای ایجاد تغییر و ثبت عملکردی ماندگار بر عهده داریم.

قرآن‌محوری؛ راهبرد اصلی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی

حجت الاسلام ولدان با اشاره به رویکرد تحولی سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: فعالیت‌های تبلیغی و تبیینی باید بر محور قرآن سامان یابد و تا زمانی که قرآن به محور اصلی برنامه‌ها تبدیل نشود، نمی‌توان به تحول مورد انتظار دست پیدا کرد.

وی با استناد به جایگاه قرآن و عترت در معارف اسلامی افزود: قرآن باید از جایگاه یک کتاب مقدس که صرفاً مورد احترام قرار می‌گیرد، به کتابی برای زندگی و راهبری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود؛ چراکه تمسک به قرآن و عترت، مسیر هدایت را روشن می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر مسئولیت این مجموعه در توسعه فعالیت‌های قرآنی استان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی فارس علاوه بر مسئولیت‌های مستقیم خود، دبیری شورای هماهنگی توسعه فعالیت‌های قرآنی استان و مسئولیت دارالقرآن را نیز بر عهده دارد؛ بنابراین باید تیم کاری خود را بر مبنای قرآن سامان دهد و برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کند.

هم‌افزایی سه بخش فرهنگی، قرآنی و رسانه‌ای

حجت الاسلام ولدان با اشاره به شکل‌گیری سه محور فرهنگی، قرآنی و رسانه‌ای در ساختار فعالیت‌های این مجموعه، از تلاش‌های نیروهای فعال در این بخش‌ها قدردانی کرد و گفت: تقویت این سه حوزه باید با حفظ ظرفیت‌ها و تجربه‌های موجود و استفاده از نیروهای توانمند دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین هویت فرهنگی استان فارس ادامه داد: هر استان باید ظرفیت محوری و مزیت فرهنگی خود را به‌درستی شناسایی کند. فارس نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قرآنی، گردشگری و تمدن ایرانی اسلامی، الگویی متناسب با ویژگی‌های خود طراحی کند؛ البته قرآن باید بنیان و محور اصلی این الگو باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به توسعه ساختار منطقه‌ای این مجموعه بیان کرد: در حال حاضر، ۴۷ اداره در این ساختار فعالیت دارند و راه‌اندازی چند اداره دیگر نیز در دستور کار است. همچنین پنج منطقه برای ساماندهی فعالیت‌ها تعریف شده که هرکدام از ظرفیت‌ها و اقتضائات فرهنگی متفاوتی برخوردارند.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر نقش دبیران مناطق در راهبری این ظرفیت‌ها افزود: هر منطقه باید متناسب با شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی خود مدیریت شود. مسئولیت دبیران صرفاً به پیگیری امور اداری محدود نیست، بلکه باید ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای ارتقای عملکرد مجموعه برنامه‌ریزی کنند.

توانمندسازی ارکان مساجد در اولویت فعالیت‌های میدانی

وی با تشریح جایگاه شبکه راهیاری در فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: راهیاران با هدف تقویت فعالیت‌های مسجدمحور و توانمندسازی ارکان مساجد وارد میدان می‌شوند و این مأموریت در کنار مسئولیت‌های سایر نهادهای مرتبط با امور مساجد دنبال می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در شرایط جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، تقویت توانمندی ائمه جماعت و فعالان مسجدی اهمیت بیشتری دارد و باید با اجرای طرح‌های آموزشی و تربیتی، ظرفیت این نیروها را برای مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی ارتقا داد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به مسئولیت معاون فرهنگی، تبلیغی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس و زیرمجموعه‌های آن گفت: ضروری است عملکرد مناطق و بخش‌های مختلف در حوزه‌های تبلیغ، آموزش، تعالی، فعالیت‌های نوجوانان، قرآن و رسانه با نگاهی علمی و کاربردی ارزیابی شود تا نقاط قوت، ضعف و فاصله موجود با اهداف مشخص شود.

وی افزود: بررسی وضعیت موجود باید مبنای تصمیم‌گیری برای اصلاح روندها و افزایش اثربخشی برنامه‌ها قرار گیرد و هر بخش با شناخت دقیق مأموریت خود، مسیر پیش‌رو را دنبال کند.

ضرورت عبور از روزمرگی در اجرای مأموریت‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تعدد مأموریت‌ها و برنامه‌های این سازمان، از جمله فعالیت‌های مرتبط با اعتکاف، ستاد عملیات و مناسبت‌های مذهبی، خاطرنشان کرد: تعدد مأموریت‌ها نباید موجب روزمرگی در فعالیت‌ها شود؛ بلکه لازم است یک برنامه محوری مشخص داشته باشیم و سایر اقدامات را با آن هماهنگ کنیم.

حجت الاسلام ولدان در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌ها و تقویت انگیزه نیروها گفت: هدف از برگزاری این نشست، شناخت دقیق‌تر مأموریت‌ها، بررسی عملکرد بخش‌های مختلف و ایجاد هم‌افزایی میان نیروهای فرهنگی، قرآنی، رسانه‌ای و تبلیغی است تا فعالیت‌ها با انسجام و اثربخشی بیشتری پیش برود.