به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، دومین دوره رقابت‌های کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان بابلسر در مازندران طی ۲ روز در دو قسمت انفرادی و تیمی در ساحل هتل میزبان با حضور ورزشکاران ۳۰ استان برگزار شد.

در پایان و در بخش انفرادی و رقابت ۲۹ ورزشکار سروش صداقت از تهران روی سکوی قهرمانی ایستاد. همچنین سینا میرزاپور از ایلام نایب قهرمان شد و کامیاب فتحی از مازندران به همراه عباس تیمورنیا از البرز و مهدی کیانی از اصفهان به مقام سوم مشترک رسیدند.

همچنین در بخش تیمی استان تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد و مازندران الف به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم های آذربایجان شرقی و فارس نیز به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

محمد شعبانی مسئولیت برگزاری مسابقات را به عنوان رییس کمیته ساحلی کراسفیت ایران زیر نظر سهراب آزاد رییس انجمن کراسفیت ایران برعهده داشت.

همچنین بهداد سلیمی اسطوره وزنه برداری ایران، مدیران ورزشی استان مازندران از جمله آقای ولی‌زاده فرماندار شهرستان بابلسر، آقای دکتر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی، آمهدی باقرزاده رئیس شورای اسلامی شهر بابلسر، قاسم علیپور عضو شورای اسلامی شهر بابلسر، آقای بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران، روهام ابوطالبی رییس هیات ورزش های همگانی استان مازندران، اسماعیل پهلوان معاون اداره کل ورزش و جوانان مازندران، سهراب احمدیان از انبوه سازان مازندران و مجموعه ورزشی اسپرت لند و مدیران هتل میزبان مهمانان ویژه این رقابت ها بودند.