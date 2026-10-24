تعامل علمی و فناورانه ایران و قرقیزستان در حوزه صنایع خلاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اسفندیار اختیاری معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، در دیدار با هیات اعزامی جمهوری قرقیزستان که شامل مقامات ارشد وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و مدیران پارک صنایع خلاق این کشور بود، بر اهمیت تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه میان دو کشور تأکید کرد.

در این نشست که با حضور سفیر ایران در کشور قرقیزستان برگزار شد، اسفندیار اختیاری ضمن محکوم کردن تجاوز به ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، یاد رهبر شهید، دانشمندان و شهدای دانش‌آموز میناب را گرامی داشت.

وی با اشاره به شجاعت مردان و زنان ایران، تأکید کرد: ایران کشوری صلح‌طلب است اما در برابر متجاوزان با تمام توان می‌ایستد و تاریخ گواه این موضوع است.

هیئت اعزامی جمهوری قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن محکومیت تجاوز به خاک ایران، با گرامی‌داشت یاد شهدای این کشور، بر همبستگی خود با مردم ایران تأکید کردند. اعضای هیات قرقیزستانی با اشاره به رشد چشمگیر ایران در حوزه فناوری، خواستار گسترش همکاری‌های مشترک در این زمینه شدند.

اسفندیار اختیاری در ادامه با اشاره به عضویت ایران و قرقیزستان در گروه کشورهای بریکس، آمادگی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی را برای صادرات محصولات خود به کشور قرقیزستان اعلام کرد.

وی همچنین پیشنهاد راه‌اندازی مرکز نوآوری را در چارچوب همکاری‌های کشورهای بریکس مطرح و تأکید کرد: محور هماهنگی این فعالیت‌ها، سفیر ایران در کشور قرقیزستان و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی خواهد بود.