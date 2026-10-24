یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اداره کل هیچ‌گونه مجوزی برای جمع‌آوری بذر بلوط با هدف فروش و فعالیت‌های تجاری صادر نکرده است و آنچه تاکنون انجام گرفته، صرفاً در چارچوب هماهنگی‌های مشخص با هدف تأمین بذر مورد نیاز نهالستان‌های منابع طبیعی جهت تولید نهال و اجرای برنامه‌های احیا، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها بوده است.

وی با تأکید بر اینکه این هماهنگی‌ها به‌هیچ‌وجه به معنای صدور مجوز عمومی برای جمع‌آوری یا خریدوفروش تجاری بذر این گونه ارزشمند نیست، افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی عرصه‌های جنگلی را پایش کرده و بر وضعیت جمع‌آوری بذر نظارت دقیق دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام هشدار داد: با هرگونه جمع‌آوری، حمل یا خریدوفروش غیرمجاز بذر بلوط، حسب مورد و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.

خانمحمدیان در پایان ضمن قدردانی از حساسیت رسانه‌ها، فعالان محیط زیست و شهروندان نسبت به صیانت از جنگل‌های زاگرس، از عموم مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴(امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد.