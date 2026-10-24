به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت، در آیین افتتاح انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی کشور، با گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، این مناسبت را فرصتی برای ترویج فرهنگ فعالیت بدنی و ارتقای سلامت در نظام تعلیم‌وتربیت دانست و بر ضرورت توجه جدی به ورزش دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های زندگی امروز، اظهار کرد: گسترش زندگی ماشینی، آپارتمان‌نشینی، محدودشدن فرصت بازی و ورزش و استفاده بیش از اندازه از فضای مجازی، از عوامل مؤثر در کاهش تحرک بدنی کودکان و نوجوانان است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت افزود: تداوم این شرایط می‌تواند به کاهش سواد حرکتی و ضعف مهارت‌های بدنی دانش‌آموزان منجر شود و زمینه بروز مشکلات ناشی از کم‌تحرکی را در سال‌های بعد زندگی فراهم کند؛ ازاین‌رو، توجه به ورزش و بازی از دوران کودکی و سال‌های نخست تحصیل اهمیت ویژه‌ای دارد.

جعفری با تأکید بر جایگاه ورزش و بازی در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: غفلت از فعالیت بدنی در سال‌های ابتدایی زندگی و تحصیل، می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت جسمانی و کیفیت زندگی افراد به همراه داشته باشد.

وی در ادامه، با اشاره به سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش در چارچوب سه اصل «عدالت، کیفیت و هویت» گفت: مدرسه نقطه آغاز تحقق این اصول است و دانش‌آموزان از ارکان اصلی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تربیتی به شمار می‌روند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با بیان اینکه سیاست‌ها و اسناد بالادستی زمانی به نتایج مطلوب می‌رسند که زمینه اجرای مؤثر آن‌ها در مدرسه فراهم شود، تصریح کرد: انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی نیز با همین رویکرد شکل گرفته‌اند تا دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرای فعالیت‌ها و رویدادهای ورزشی مدارس نقش فعال‌تری ایفا کنند.

جعفری تأکید کرد: واگذاری مسئولیت به دانش‌آموزان در انجمن‌های ورزشی، زمینه تقویت مشارکت، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مدیریتی آنان را فراهم می‌کند و می‌تواند به گسترش فعالیت‌های ورزشی و نهادینه‌شدن فرهنگ تحرک و سلامت در مدارس بینجامد.

انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در ۵۰ هزار مدرسه کشور، با مشارکت ۳۰۰ هزار دانش‌آموز، در راستای تقویت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در مدیریت فعالیت‌های ورزشی و توسعه مشارکت آنان در برنامه‌های تربیت‌بدنی مدارس برگزار می‌شود.