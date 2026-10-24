به گزارش خبرنگار مهر، ارکستری مشتکل از ۱۵۰ هنرمند روز هفتم آبان به رهبری ارکستر مجید انتظامی گزیده ای از آثار منتخب این آهنگساز پیشگام موسیقی کشورمان را در تالار اسپیناس پالاس تهران پیش روی مخاطبان قرار می دهند.

در توضیحات این کنسرت آمده است:

بعضی از ملودی ها را با شنیدن اولین نُت به یاد می آوریم حتی اگر سال ها از آخرین باری که فیلم شان را دیده باشیم، گذشته باشد. این بار فرصتی است برای شنیدن این آثار با صدای یک ارکستر ۱۵۰ نفره به رهبری مجید انتظامی.

«کلاه پهلوی»، «از کرخه تا راین»، «آژانس شیشه ای»، «بوی پیراهن یوسف»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «کانی مانگا»، «مردان آنجلس»، «دوئل»، «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، «عقاب ها»، «زال و سیمرغ (بچه های کوه آلپ)»، «گرگ ها»، «خرمشهر» قطعاتی هستند که در این کنسرت اجرا می شوند.

وحید خالقی تهیه کننده، مهیار مهرآذر مدیر ارکستر، نیما زاهدی کنسرت مایستر، گلنوش انتظامی مدیر برنامه، علی مقدم مدیر پروژه، امیرحسین محمدیان مدیر هنری، علی ثانی و علی اعلایی مجریان طرح نیز گروه تولید و مدیریت پروژه هستند.

عرفا فرشی زاده نوازنده تیمپانی، ماهان ببری و مهیار منتظم نوازنده پرکاشن، بابک ریاحی پور نوازنده گیتار باس، مسعود همایونی نوازنده گیتار الکتریک، فیروز ویسانلو سوت و نوازنده گیتار الکتریک، رضا تاج بخش و پندار آداب نوازنده پیانو، سروش عمومی نوازنده درامز، فرهاد رحیمیان، سعید نجاران، جلال امیرپورسعید، پویا یزدانی نوازندگان دف، سید مجید حسینی نوازنده تمبک، پویا سرایی نوازنده سنتور، لیانا شریفیان نوازنده نی انبان، آرمین محمدی نوازنده آکاردئون، بابک شهرکی نوازنده کمانچه نوازندگان ارکستر تازه ترین کنسرت مجید انتظامی را تشکیل می دهند.

پریسا مهرعلی زاده، حسن اکبریان، آیسان نجار، کارین علیمحمدی، آریا احتشامی، سانوا عندلیبی، احسان شامی، الهه عبدالهی مقدم، امیرمحمد اردلان، سارا نادری، کیانا کاوه حقیقی، نسیم رحیمی، حسام احمدی، موژان میرزایی و آناهیتا عظیمی نوازندگان ویولن، هومن اتابکی، فرگل ساکت، داریوش حجازی، پگاه عبدالله زاده، الهام آقابابایی، سبحان عالمن محمد قاسملو نوازندگان ویولا، ماکان خوی نژاد، علی آقاجانی، کورش شاورزک، پروشات زندآیین، پریسا کتابی، پارسا هادی نوازندگان ویولنسل، مهدی کلانتری، پروانه انارکی، هادی اسماعیلی، بیتا غفاری نوازندگان کنترباس هم گروه نوازندگان سازهای زهی ارکستر را تشکیل می دهند.

حسین شریفی نوازنده ترومبون، مهدی رنجبر نوازنده ترومپت، حسن فراهانی، امیررضا صالحی و علی ضرابی نوازندگان فاگوت، امیرحسین محمدیان نوازنده کلارینت، مینلی دانلیان و آنیتا یعقوبی، ناصر رحیمی، روشنک نوشی نوازندگان فلوت، آرین قیطاسی و مهتاب سلطانی نوازندگان ابوا، فرشاد شیخی، هومان باقی، روژینا صادقی نوازندگان هورن نیز نیز اعضای گروه سازهای بادی این کنسرت هستند.

نیلوفر لطف آور، مهر آذین مهرآذر، آذین فولادوند، شهرزاد اصلانی، الهه موسوی، مهناز حیدری، سارا آقابابایی، نگین وطنی، زینب هادیان خوانندگان سوپرانو، زینب هادیان، هنگامه حسینی، فرناز ساحری، ندا قاسمی، سمیه کنعانی، طراوان بابا خانلو، آناهیتا آریانا، یگانه محمدلو، ویدا محمودی خوانندگان آلتو، مرتضی اکبرزاده، حسین عطری، فرزین مهاجر تهرانی، جواد حنیفه، حامد خادمیان، مهرداد ناییان، خوانندگان تِنور، جاوید عسگری، حامد لک، بهرام اله وردی، محمد احمدی، علیرضا عابدی، نوید اسکندری، حامد قلیچ خانی خوانندگان باس هم اعضای گروه کُر این کنسرت را تشکیل می دهند.