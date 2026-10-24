داداشی: هشدار زرد بارش باران در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را طی شنبه تا شب یکشنبه در خراسان شمالی انتظار داریم.

وی افزود: طی این مدت پدیده غالب در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و در ساعت‌های صبحگاهی غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از اواخر وقت شب یکشنبه و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه با عبور موج ناپایداری، فعالیت سامانه بارشی به‌صورت بارش باران، مه، در پاره‌ای نقاط رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید در خراسان شمالی انتظار داریم.

داداشی خاطرنشان کرد: شدت بارش برای بامداد دوشنبه در مناطق جنوب غرب، دوشنبه حوالی ظهر تا اوایل شب اغلب در مناطق نیمه غربی، دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق و سه‌شنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و اغلب مناطق نیمه شرقی خراسان شمالی برآورد می‌شود.

وی افزود: روز شنبه با توجه به فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی، هشدار هواشناسی در سطح زرد صادر شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی اظهار کرد: از نظر دمایی کاهش نسبی دمای بیشینه و تغییرات جزئی دمای کمینه را طی شنبه تا صبح چهارشنبه انتظار داریم و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌شود.

داداشی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۶ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، فاروج با کمینه دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.