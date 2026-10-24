به گزارش خبرگزاری مهر، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: طرح حفاظت و ساماندهی آثار تاریخی در مخزن موزه باستان‌شناسی سنندج با هدف بهبود شرایط نگهداری اشیا، کاهش احتمال آسیب‌دیدگی و حفظ اصالت آثار فرهنگی اجرا شد.

وی افزود: در قالب این پروژه، ۳۷۰ قلم شیء تاریخی با توجه به جنس، ساختار و وضعیت حفاظتی هر اثر بررسی شد و اقدامات تخصصی متناسب با نیازهای آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده بیان کرد: پاک‌سازی آثار، انجام وصالی در موارد ضروری، طراحی و اجرای بسته‌بندی متناسب با ویژگی‌های هر شیء و ثبت اطلاعات مربوط به وضعیت حفاظتی آن‌ها از جمله اقدامات این طرح بود.

طالب‌نیا ادامه داد: اجرای این پروژه به پیمانکار متخصص در زمینه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی واگذار شد و ساماندهی مجموعه، بهبود شیوه نگهداری و ارتقای کیفیت مستندسازی آثار از اهداف اصلی آن بود.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات آثار در نرم‌افزار جامع اموال تاریخی و فرهنگی (جام) گفت: ثبت اطلاعات اشیای ساماندهی‌شده، امکان دسترسی منظم به مشخصات آن‌ها را فراهم می‌کند و در مدیریت علمی و اصولی مجموعه‌های تاریخی نقش مؤثری دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان حفاظت پیشگیرانه را از اقدامات ضروری در مدیریت موزه‌ها دانست و افزود: در این رویکرد، با شناسایی عوامل آسیب‌رسان و فراهم‌کردن شرایط مناسب نگهداری، از فرسودگی و تخریب تدریجی آثار جلوگیری می‌شود.

طالب‌نیا تأکید کرد: برنامه‌های حفاظتی باید بر اساس ویژگی‌های ساختاری و شرایط هر اثر تدوین شود تا ضمن صیانت از اصالت و تمامیت آثار، امکان نگهداری اصولی آن‌ها و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی و مستندسازی آثار موزه باستان‌شناسی سنندج، علاوه بر ارتقای سطح حفاظت از اشیای تاریخی، به تقویت زیرساخت‌های تخصصی نگهداری و بهبود فرایند مدیریت اموال فرهنگی استان کردستان کمک می‌کند.