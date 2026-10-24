برنامه آموزش و پرورش برای تبدیل کیش به قطب آموزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نشست مدیران مدارس منطقه آزاد کیش در محل اداره آموزش و پرورش کیش، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شاخص‌های آموزشی و تربیتی، بر نقش مدیران مدارس در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

محمودزاده با تأکید بر اهمیت جلسات شورای آموزش و پرورش منطقه اظهار کرد: این جلسات باید با رویکردی مسئله‌محور و با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی برگزار شود و مسائل و نیازهای منطقه در حوزه زیرساخت، تجهیزات و امکانات آموزشی با همکاری آموزش و پرورش استان و وزارتخانه به‌صورت جدی پیگیری و رفع شود.

وی توجه به معیشت و منزلت فرهنگیان را یکی از دغدغه‌های مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: موضوع تأمین مسکن فرهنگیان در منطقه آزاد کیش، بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، در وزارت آموزش و پرورش پیگیری خواهد شد و باید از ظرفیت‌های منطقه برای بهبود شرایط خدمت و زندگی فرهنگیان استفاده کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت‌های ویژه کیش در حوزه آموزش و پرورش افزود: باید تلاش کنیم منطقه آزاد کیش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود، به یکی از قطب‌های آموزشی و پرورشی رقابتی کشور تبدیل شود؛ تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، سازمان منطقه آزاد، دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌ها و سایر نهادهای مسئول است.

محمودزاده با اشاره به رویکردهای دولت و وزارت آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت، سه محور «عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و حفظ هویت» را از اولویت‌های اساسی برشمرد و تصریح کرد: سرمایه اصلی کشور، دانش‌آموزان هستند و همه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش باید در نهایت به رشد، تعالی و توانمندسازی این سرمایه ارزشمند منجر شود.

وی ادامه داد: تربیت دانش‌آموز در تراز سند تحول بنیادین، صرفاً به موفقیت‌های علمی محدود نمی‌شود، بلکه دانش‌آموز باید در کنار دانش و مهارت، از مؤلفه‌هایی همچون شجاعت، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و اخلاق برخوردار باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش مهم مدارس در صیانت از هویت فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان، بر ضرورت توجه جدی مدیران مدارس به این موضوع تأکید کرد و گفت: در شرایطی که فضای مجازی به عرصه‌ای برای اثرگذاری بر نگرش و هویت نسل جدید تبدیل شده است، مدارس باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و فعالیت‌های تربیتی مؤثر، زمینه تقویت هویت ملی، دینی و فرهنگی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

وی همچنین با تأکید بر نقش مدارس غیردولتی در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت افزود: مدارس غیردولتی در کنار مأموریت آموزشی، مسئولیت مهمی در حوزه تربیتی و فرهنگی بر عهده دارند و باید با حساسیت و کنشگری بیشتر، در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین و تربیت دانش‌آموزانی توانمند، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت ایرانی ـ اسلامی حرکت کنند.

محمودزاده در پایان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورای آموزش و پرورش و مشارکت دستگاه‌های اجرایی منطقه را ضروری دانست و اظهار کرد: مدیریت اثربخش به معنای استفاده هوشمندانه از منابع محدود و ظرفیت‌های موجود است. باید با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اولیا، فرهنگیان و نهادهای محلی، از همه ظرفیت‌های منطقه برای پیشرفت و تعالی دانش‌آموزان استفاده کنیم و زمینه جهش در کیفیت آموزشی و تربیتی منطقه آزاد کیش را فراهم آوریم.