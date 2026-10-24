به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان، با اشاره به جایگاه و حساسیت مسئولیت قضاوت در نظام اسلامی، اظهار کرد: قضاوت مسئولیتی خطیر است؛ چراکه قضات با جان، مال، آبرو و حقوق مردم سروکار دارند و هرگونه انحراف از مسیر حق می‌تواند پیامدهای سنگینی به دنبال داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به آموزه‌های قرآن کریم درباره ضرورت رعایت عدالت در داوری اشاره کرد و افزود: خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبران را به داوری بر اساس حق و پرهیز از پیروی هوای نفس سفارش کرده است.

فلاحتی با اشاره به آیه ۲۶ سوره صاد و فرمان الهی به حضرت داوود (ع) برای داوری به حق، بیان کرد: این آموزه قرآنی نشان می‌دهد که صاحبان مسئولیت باید مراقب تصمیم‌ها و رفتارهای خود باشند و اجازه ندهند تمایلات شخصی، روابط، سفارش‌ها و فشارهای بیرونی بر قضاوت آنان تأثیر بگذارد.

قضات در تشخیص حق از باطل دقت کنند

وی با اشاره به پیچیدگی رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: افرادی که برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه می‌کنند، غالباً خود را محق می‌دانند و هر یک تلاش می‌کند حقانیت خود را اثبات کند؛ ازاین‌رو، تشخیص حق از باطل به دقت، آگاهی، تقوا و استقلال در تصمیم‌گیری نیاز دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان افزود: قاضی باید بدون تأثیرپذیری از ادعاهای طرفین، تهدیدها، سفارش‌ها و تمایلات شخصی، بر اساس قانون، حق و عدالت تصمیم‌گیری کند.

فلاحتی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان قضایی به روز حساب و مسئولیت اخروی خود تصریح کرد: رفتار و تصمیم‌های انسان مورد محاسبه قرار می‌گیرد و هیچ سخن یا عملی از علم و نظارت الهی خارج نیست.

وی با بیان اینکه مسئولیت قضاوت تنها به صدور رأی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: رعایت حقوق مردم، حفظ آبرو و حیثیت افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان نیز از الزامات این مسئولیت است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به جایگاه قضاوت در منابع فقهی و روایی شیعه، بر ضرورت توجه قضات به اخلاق و تقوای قضایی تأکید کرد و گفت: حساسیت این مسئولیت ایجاب می‌کند که قضات از شتاب‌زدگی در صدور حکم پرهیز کرده و با بررسی دقیق ادله و مستندات تصمیم‌گیری کنند.

مسئولان برای نظام اسلامی هزینه‌تراشی نکنند

فلاحتی با تأکید بر ضرورت پایبندی مسئولان به ارزش‌ها و احکام اسلامی اظهار کرد: خدمت در نظام اسلامی از آرمان‌های مورد تأکید اولیای الهی است و مسئولان باید فرصت مسئولیت را برای خدمت صادقانه به مردم و تحقق اهداف اسلامی به کار گیرند.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از احکام دینی افزود: جامعه اسلامی نمی‌تواند در برابر نقض آشکار ارزش‌ها و احکام الهی بی‌تفاوت باشد و مسئولان باید در چارچوب قانون و ضوابط، برای اجرای صحیح قوانین و صیانت از ارزش‌های جامعه تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، بر ضرورت توجه دستگاه‌های مسئول به اجرای قوانین مربوطه تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی مجموعه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی خود در این حوزه شد.

مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت به مردم است

فلاحتی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی بیان کرد: نظام اسلامی حاصل تلاش‌های طولانی‌مدت عالمان دینی و مجاهدت نسل‌های مختلف است و مسئولان باید در مسیر حفظ و تقویت آن، مسئولانه عمل کنند.

وی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت به مردم و اجرای عدالت است و بهره‌مندی از امکانات و موقعیت‌های مدیریتی باید با انجام وظایف قانونی و شرعی همراه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر، بر ضرورت مراقبت مسئولان از رفتار خود و پرهیز از نگاه ابزاری به قدرت تأکید کرد و گفت: مسئولیت نباید به وسیله‌ای برای تأمین خواسته‌های شخصی تبدیل شود، بلکه باید در خدمت مردم و تحقق اهداف الهی قرار گیرد.

فلاحتی توجه به معنویت و تقویت ارتباط با خداوند را از عوامل مؤثر در سلامت اخلاقی و عملکرد صحیح مدیران دانست و تصریح کرد: مسئولان باید در کنار انجام وظایف خود، برای عبادت و ارتباط با خداوند نیز وقت مشخصی در نظر بگیرند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پایبندی مسئولان به مبانی اسلامی، قانون و رهنمودهای رهبری، ابراز امیدواری کرد که مجموعه قضایی گیلان با تکیه بر آموزه‌های دینی و رعایت قانون، در مسیر احقاق حق، گسترش عدالت و صیانت از حقوق مردم گام بردارد.