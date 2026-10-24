تجلیل از خانواده خلبان شهید ورزشکار در هفته تربیت بدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، رئیس هیئت کشتی استان همدان، مسئول بسیج ورزشکاران و جمعی از مسئولان و اعضای جامعه ورزش با خانواده شهید «امین زیوری جمال» دیدار کرد.

حقیقی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزشی را ضروری دانست.

شهید «امین زیوری جمال» از خلبانان پایگاه هوایی کرمان و فعالان رشته کشتی بود که بنا بر متن خب، ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ در پی حمله نظامی آمریکا به این پایگاه به شهادت رسید.