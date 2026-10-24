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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۳

تجلیل از خانواده خلبان شهید ورزشکار در هفته تربیت بدنی

تجلیل از خانواده خلبان شهید ورزشکار در هفته تربیت بدنی

همدان-مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور در منزل شهید «امین زیوری» جمال از پدر، مادر و همسر این شهید گرانقدر تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، رئیس هیئت کشتی استان همدان، مسئول بسیج ورزشکاران و جمعی از مسئولان و اعضای جامعه ورزش با خانواده شهید «امین زیوری جمال» دیدار کرد.

حقیقی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزشی را ضروری دانست.

شهید «امین زیوری جمال» از خلبانان پایگاه هوایی کرمان و فعالان رشته کشتی بود که بنا بر متن خب، ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ در پی حمله نظامی آمریکا به این پایگاه به شهادت رسید.

تجلیل از خانواده خلبان شهید ورزشکار در هفته تربیت بدنی

کد مطلب 6987652

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