هشدار درباره کمبود پزشک؛ خروج سالانه ۳ تا ۵ درصد پزشکان از چرخه خدمت

امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده مجلس در گفتگو با مهر، با تأکید بر موضع قاطع این شورا مبنی بر مخالفت صریح با کاهش ظرفیت‌های پزشکی، اظهار داشت: هدف‌گذاری و خط قرمز شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوگیری از کمبود پزشک در آینده کشور است و مصوبه تثبیت ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۸ باید بدون کم‌وکاست اجرا شود و شورا زیر بار کاهش آن نخواهد رفت.

تثبیت ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تصمیم قطعی شوراست

وی با اشاره به روند بررسی‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مصوبه و برنامه اولیه شورا دستیابی به ظرفیت ۱۶ هزار نفری و تثبیت آن بود، اما در پی جلسات و توافقات نهایی با وزارت بهداشت، عدد ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان کف پذیرش مصوب و تثبیت شد. وی تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد ظرفیت پذیرش از این عدد پایین‌تر بیاید و پای مصوبه قانونی خود ایستاده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از برآوردهای موجود در نظام سلامت خاطرنشان کرد: خطای بزرگ در محاسبات وزارت بهداشت، ندیدن آمار پزشکان غیرفعال، مهاجرت‌ها و موارد بازنشستگی است. وی افزود: سالانه بین ۳ تا ۵ درصد از جامعه پزشکی به دلایل مختلف از چرخه ارائه خدمت خارج می‌شوند؛ با نادیده گرفتن این خروجی‌ها، نه‌تنها به هدف برنامه هفتم یعنی ۲.۳ پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر نمی‌رسیم، بلکه با دست‌فرمان فعلی، شاخص کشور نهایتاً روی ۱.۹ متوقف خواهد شد.

همزمانی موج سالمندی جامعه و بازنشستگی پزشکان

وی در ادامه به چالش‌های جمعیتی کشور اشاره کرد و هشدار داد: در حال حاضر سالمندان تنها حدود ۱۰ درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهند اما ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی را اشغال کرده‌اند؛ این جمعیت ظرف ۱۵ سال آینده تا سه برابر افزایش پیدا می‌کند. وی یادآور شد: از طرفی دیگر، بدنه سنگین پزشکانی که در دهه‌های گذشته جذب شدند به‌زودی بازنشسته می‌شوند و اگر از هم‌اکنون به اندازه کافی نیرو تربیت نکنیم، کشور با بحرانی شبیه به کمبود معلم در آموزش و پرورش غافلگیر خواهد شد.

بانکی‌پور در خصوص موکول شدن آموزش بخشی از پذیرفته‌شدگان امسال به نیم‌سال‌های بعد عنوان کرد: تعویق ۳۰ درصدی صرفاً تدبیری اجرایی برای مدیریت زمان‌بندی دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی بوده است. وی تأکید کرد: این ۳۰ درصد متعلق به ظرفیت امسال است و به‌هیچ‌عنوان نباید از سهمیه پذیرش سال آینده کسر گردد یا بهانه‌ای برای کاهش ظرفیت جدید شود.

رشد چشمگیر بودجه‌های آموزشی و خوابگاهی در وزارت بهداشت

وی در واکنش به ادعای کمبود زیرساخت و امکانات رفاهی بیان داشت: در همین سه سال گذشته بودجه توسعه فضاهای آموزشی بیش از ۸ برابر و اعتبارات ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی ۱۲ برابر رشد داشته و بیش از ۴۳۰۰ عضو هیئت علمی جذب شده است. وی متذکر شد: قانون‌گذار بودجه لازم را تأمین کرده و دانشگاه‌ها باید پاسخگو باشند که این منابع دقیقاً در مسیر توسعه آموزش و رفاه هزینه شود، نه اینکه کمبود زیرساخت را بهانه کاهش پذیرش کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: خلاء پزشک در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار کاملاً ملموس است و شورا با تعدیل تعهد خدمت بومی‌گزینی به ۱.۵ برابر و تأکید بر اصلاح نظام پرداخت، به دنبال گره‌گشایی از مناطق محروم است. وی افزود: نباید با محدود کردن پذیرش، انگیزه جوانان نخبه کشور را کور کرد و زمینه خروج ارز و مهاجرت تحصیلی را افزایش داد، بلکه باید از این ظرفیت برای تبدیل ایران به قطب سلامت منطقه استفاده کرد.