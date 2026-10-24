به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری صبح شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: علت شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید به‌صورت دقیق بررسی شود، زیرا بخش عمده این تخلفات در حاشیه شهرها و روستاها رخ می‌دهد.

وی با اشاره به برخی توجیه‌ها مبنی بر اینکه الحاق مناطق دارای ساخت‌وساز غیرمجاز به محدوده شهرها می‌تواند موجب ساماندهی خدمات‌رسانی و صدور مجوز شود، افزود: اینکه ابتدا ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شود و سپس الحاق به محدوده را راه‌حل ساماندهی بدانیم، استدلال قابل قبولی نیست.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر ضرورت انجام وظایف قانونی دستگاه‌های مسوول گفت: در زمینه پیشگیری و برخورد با این تخلفات ضعیف عمل کرده‌ایم و مراقبت لازم را نداشته‌ایم؛ از این رو، دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان متولیان اصلی این موضوع باید مسئولیت خود را جدی‌تر دنبال کنند.

وی ادامه داد: فرمانداران نیز مکلف‌اند وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند.

نوری با انتقاد از مطرح شدن کمبود ماشین‌آلات به‌عنوان یکی از موانع برخورد با تخلفات اظهار کرد: اگر دستگاه‌های متولی با کمبود ماشین‌آلات مواجه بودند، باید موضوع را به‌موقع اعلام می‌کردند تا برای تامین تجهیزات اقدام شود و فرمانداران نیز در زمان مناسب در جریان مشکلات قرار می‌گرفتند.

وی افزود: باید مشخص شود که در حوزه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز فعال هستیم یا منفعل؛ این اراضی و منابع متعلق به مردم است و باید از آن‌ها صیانت شود. انتظار نداشتم کمبود بیل مکانیکی و تجهیزات به‌عنوان توجیهی برای ضعف در برخورد با تخلفات مطرح شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به وضعیت نظارت بر تخلفات در شهرستان فاروج گفت: نظارت برای شناسایی تخلفات در این شهرستان کافی نیست و باید تا نشست آینده، بازدید میدانی انجام و گزارش دقیقی از وضعیت موجود ارائه شود