به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ساماندهی اطلاعات مددجویان و شناسایی خانواده‌های آنان در مراکز تحت پوشش شهرداری خبر داد و گفت: با راه‌اندازی اداره بازتوانی و جامعه‌پذیری، پیگیری وضعیت خانوادگی مددجویان و شناسایی نیازهای آنان به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: در ساختار جدید سازمان، اداره بازتوانی و جامعه‌پذیری در کنار اداره مددکاری و روان‌شناسی فعالیت می‌کند و مأموریت دارد با مددجویان ارتباط مستمر برقرار کرده و اطلاعات مربوط به وضعیت خانوادگی آنان را ثبت و بررسی کند.

رحمانی افزود: در این فرایند، وضعیت فرزندان مددجویان از جمله شرایط تحصیلی آنان و نیازهای خانواده‌ها بررسی می‌شود تا امکان ارائه حمایت‌های متناسب و هدفمند فراهم شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: هدف این است که خدمات سازمان صرفاً به فرد حاضر در مرکز محدود نماند و در صورت وجود نیاز، خانواده او نیز در فرایند حمایت اجتماعی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شناسایی دقیق‌تر مددجویان و خانواده‌های آنان، زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای رفع نیازها، افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و پیشگیری از بازگشت افراد به چرخه آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.