  1. جامعه
  2. شهری
۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۹

خانواده مددجویان شهرداری تهران زیر چتر حمایت اجتماعی می‌روند

خانواده مددجویان شهرداری تهران زیر چتر حمایت اجتماعی می‌روند

عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران، از شناسایی خانواده مددجویان با هدف حمایت هدفمند و پیشگیری از بازگشت به چرخه آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ساماندهی اطلاعات مددجویان و شناسایی خانواده‌های آنان در مراکز تحت پوشش شهرداری خبر داد و گفت: با راه‌اندازی اداره بازتوانی و جامعه‌پذیری، پیگیری وضعیت خانوادگی مددجویان و شناسایی نیازهای آنان به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: در ساختار جدید سازمان، اداره بازتوانی و جامعه‌پذیری در کنار اداره مددکاری و روان‌شناسی فعالیت می‌کند و مأموریت دارد با مددجویان ارتباط مستمر برقرار کرده و اطلاعات مربوط به وضعیت خانوادگی آنان را ثبت و بررسی کند.

رحمانی افزود: در این فرایند، وضعیت فرزندان مددجویان از جمله شرایط تحصیلی آنان و نیازهای خانواده‌ها بررسی می‌شود تا امکان ارائه حمایت‌های متناسب و هدفمند فراهم شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: هدف این است که خدمات سازمان صرفاً به فرد حاضر در مرکز محدود نماند و در صورت وجود نیاز، خانواده او نیز در فرایند حمایت اجتماعی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شناسایی دقیق‌تر مددجویان و خانواده‌های آنان، زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای رفع نیازها، افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و پیشگیری از بازگشت افراد به چرخه آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6987658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها