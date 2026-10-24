شناخت حقوق بیمار بخش مهمی از حرفه پرستاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چراغی، مولف کتاب «پرستار و قانون»، هدف از تدوین این کتاب را ارتقای آگاهی حقوقی جامعه پرستاری و کمک به شناخت بهتر حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی حرفه پرستاری عنوان کرد و گفت: این کتاب با رویکردی کاربردی، موضوعاتی همچون قوانین و مقررات مرتبط با حرفه پرستاری، مراجع رسیدگی‌کننده و فرایندهای دادرسی را بررسی می‌کند.

وی افزود: پیوند دانش پرستاری و حقوق، رویکرد اصلی این اثر است؛ رویکردی که می‌تواند به پرستاران در درک بهتر الزامات قانونی فعالیت حرفه‌ای و شناخت مسیرهای پیگیری مسائل حقوقی کمک کند. آشنایی با این موضوعات همچنین می‌تواند زمینه پیشگیری از برخی مشکلات ناشی از ناآگاهی از مقررات را فراهم کند.

مشاور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: با این حال، مسائل حقوقی جامعه پرستاری را نمی‌توان صرفاً به آگاهی فردی کارکنان محدود کرد. شرایط محیط کار، میزان نیروی انسانی، حجم مسئولیت‌ها و امکانات موجود نیز بر فعالیت حرفه‌ای پرستاران تأثیر می‌گذارند. از این رو، ارتقای دانش حقوقی باید در کنار بهبود شرایط کاری و تقویت حمایت‌های سازمانی دنبال شود.

چراغی اضافه کرد: شناخت حقوق بیماران نیز بخش مهمی از آگاهی حقوقی در حرفه پرستاری است. آگاهی از مسئولیت‌های قانونی و الزامات مراقبت می‌تواند به شفافیت روابط حرفه‌ای، کاهش تعارض‌ها و تقویت اعتماد میان بیماران و کادر درمان کمک کند. در این چارچوب، حمایت از حقوق بیماران و صیانت از حقوق حرفه‌ای پرستاران، اهدافی مکمل در مسیر ارائه خدمات ایمن و باکیفیت به شمار می‌روند.

وی افزود: آموزش حقوق حرفه‌ای از دوران تحصیل و تداوم آن در طول فعالیت شغلی نیز از موضوعات مهم در این حوزه است. آشنایی دانشجویان پرستاری با مبانی حقوقی حرفه در کنار آموزش‌های علمی و بالینی و به‌روزرسانی این دانش در دوران اشتغال، می‌تواند به شناخت بهتر مسئولیت‌های حرفه‌ای کمک کند. برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی، بررسی موقعیت‌های حقوقی محیط کار و فراهم‌کردن دسترسی به منابع معتبر و مشاوره تخصصی نیز می‌تواند این فرایند را تقویت کند.

مشاور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: کتاب «پرستار و قانون» با تمرکز بر ابعاد حقوقی فعالیت حرفه‌ای پرستاران، در پی پاسخ‌گویی به بخشی از این نیاز آموزشی است و می‌تواند به‌عنوان منبعی برای آشنایی بیشتر جامعه پرستاری با الزامات قانونی حرفه مورد استفاده قرار گیرد.