عبدالرحیم انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخابات آمریکا و اسرائیل گفت: از منظر تبلیغاتی، قطعاً شکست دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در انتخابات به نفع ایران خواهد بود؛ چراکه بسیاری در جهان، ایران را عامل این شکست خواهند دانست و این مسئله می‌تواند بازتابی از قدرت جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی باشد؛ کشوری که نه‌تنها در برابر فشارها تسلیم نشد، بلکه متجاوزان را نیز با خواری و خفت مواجه کرد.

وی افزود: با این حال، به نظر من ایران چندان مایل به شکست نتانیاهو و ترامپ در انتخابات نیست؛ چراکه اساساً روی رفتن یا ماندن آن‌ها حسابی باز نکرده و سرنوشت انتخاباتی این دو نیز برایش تعیین‌کننده نیست.

انصاری ادامه داد: نتانیاهو و ترامپ با عملکرد خود، آمریکا و اسرائیل را در سطح جهانی منزوی کرده و چهره این دو رژیم را در افکار عمومی جهان به‌عنوان جنایتکار نمایان ساخته‌اند. حماقت‌های آن‌ها همچنین موجب شکست و بی‌اعتباری جریان رسانه‌ای غرب شده است؛ جریانی که پیش‌تر در راستای تولید روایت‌های مطلوب صهیونیسم فعالیت می‌کرد.

کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: عملکرد این دو، شرایط زندگی را برای مردم آمریکا و اسرائیل دشوارتر کرده و جایگاه بین‌المللی این دو را به‌شدت تنزل داده است.

وی با بیان اینکه تداوم حضور ترامپ و نتانیاهو می‌تواند شرایط آمریکا و اسرائیل را وخیم‌تر کند، گفت: ادامه حضور این دو در قدرت، روند افول سلطه آمریکا را تسریع خواهد کرد.

انصاری در ادامه اظهار کرد: در مقابل، اگر افراد دیگری روی کار بیایند، احتمالاً تلاش خواهند کرد با سفیدشویی عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمام تقصیرها را متوجه ترامپ یا نتانیاهو کنند و ساختارهای حاکم را از مسئولیت مبرا جلوه دهند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، روی کار آمدن افراد جدید، تغییری اساسی در رویکرد خصمانه آمریکا و اسرائیل در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد؛ به‌ویژه در اسرائیل که، از نگاه او، ساختار حاکم همچنان مستعد تداوم جنایت و اقدامات خصمانه است.