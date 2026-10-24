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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۶

برگزاری پرشور برنامه‌های ۱۳ آبان در مدارس فارس

برگزاری پرشور برنامه‌های ۱۳ آبان در مدارس فارس

شیراز- مدیرکل آموزش و پرورش فارس از برگزاری برنامه‌های دهه استکبارستیزی و روز دانش‌آموز در مدارس استان خبر داد و گفت: زنگ ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در همه مدارس فارس نواخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح شنبه در جمع اعضای کمیته دانش‌آموزی و فرهنگیان ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان استان فارس گفت: برنامه‌های دهه استکبارستیزی و روز دانش‌آموز امسال باید پرشورتر از سال‌های گذشته در مدارس استان برگزار شود.

وی با اشاره به چهارم آبان، سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، افزود: به همین مناسبت برنامه‌های متعددی در مدارس فارس اجرا خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، حضور پرشور دانش‌آموزان و برگزاری نماز جماعت در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت عنوان کرد.

کد مطلب 6987665

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