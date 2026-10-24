به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح شنبه در جمع اعضای کمیته دانش‌آموزی و فرهنگیان ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان استان فارس گفت: برنامه‌های دهه استکبارستیزی و روز دانش‌آموز امسال باید پرشورتر از سال‌های گذشته در مدارس استان برگزار شود.

وی با اشاره به چهارم آبان، سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، افزود: به همین مناسبت برنامه‌های متعددی در مدارس فارس اجرا خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، حضور پرشور دانش‌آموزان و برگزاری نماز جماعت در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت عنوان کرد.