برنامه عجیب نیمار برای دوران پسا فوتبال!

به گزارش خبرنگار مهر، نیمار ستاره برزیلی تیم فوتبال سانتوس درباره برنامه‌های خود برای دوران پس از خداحافظی از فوتبال صحبت کرد و گفت قصد دارد یک سال بدون انجام هیچ کاری، از زندگی لذت ببرد.

رسانه «mundodeportivo» نوشت: این مهاجم ۳۴ ساله که آینده‌اش در سانتوس هنوز مشخص نیست، در گفتگو با برنامه «واراندا گورمه» درباره روزهای پس از پایان دوران حرفه‌ای خود توضیح داد و بدون تعارف گفت که نمی‌خواهد بلافاصله پس از آویختن کفش‌هایش، خود را درگیر مسئولیت‌های مختلف کند.

نیمار در این باره گفت: طبیعتاً وقتی بازنشسته شوم، یک سال هیچ کاری نمی‌کنم؛ فقط استراحت می‌کنم و به خودم خوش می‌گذرانم.

او در ادامه با اشاره به اینکه می‌خواهد پس از سال‌ها تحمل فشارهای فوتبال حرفه‌ای، آزادی بیشتری در زندگی داشته باشد، اظهار داشت: برنامه‌ام این است؛ اگر امروز دلم بخواهد فوتبال بازی کنم، بازی می‌کنم و اگر دلم نخواهد هیچ کاری انجام بدهم، هیچ کاری نمی‌کنم.

ستاره پیشین بارسلونا همچنین درباره علاقه‌اش به تماشای مسابقات فوتبال گفت که اگرچه عاشق فوتبال است، اما ترجیح می‌دهد خودش در زمین بازی کند تا اینکه مسابقات را از تلویزیون دنبال کند.

نیمار در این باره گفت: من عاشق فوتبال هستم، اما عاشق بازی کردن آنم. اینکه روی مبل بنشینم، تلویزیون را روشن کنم و یک مسابقه را تماشا کنم، برایم ممکن نیست.

او با یادآوری دوران حضورش در بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن افزود که هم‌تیمی‌هایش در روزهای تعطیل می‌توانستند ساعت‌ها به تماشای مسابقات فوتبال بنشینند عادتی که برای او آزاردهنده بود.